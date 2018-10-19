В Улан-Удэ пройдёт митинг памяти жертв политических репрессий



Ежегодно 30 октября отмечается День памяти жертв политических репрессий. Дата была выбрана в память о голодовке политзаключенных узников лагерей, начавшейся 30 октября 1974 года в Мордовии.



К скорбной дате в Бурятии приурочено проведение различных мероприятий по увековечиванию памяти жертв политических репрессий.



Так, 30 октября в 14.00 часов у мемориала по ул. Линховоина Улан-Удэ состоится митинг памяти жертв политических репрессий, который продолжится концертом – реквиемом и спектаклем Бурятского театра драмы «Унгэрhэн сагай hэбшээн» («Ветер минувших времен)».



Также 31 октября пройдёт акция «Свеча памяти», 1 ноября в Русском драмтеатре - документальный спектакль «DEJAVU».



В городских и сельских библиотеках об этой дате расскажут во время часов памяти с выставками и демонстрациями слайдов.



В образовательных учреждениях республики пройдут классные часы, беседы, встречи с пожилыми людьми, выставки литературы, просмотр и обсуждение кинофильмов, выпуск тематических школьных газет, информационные пятиминутки. Планируются встречи, на которые пригласят свидетелей тех трагических событий из числа реабилитированных и пострадавших от политических репрессий.



Медицинскими организациями республики проводятся мероприятия по медицинскому обследованию и лекарственному обеспечению граждан, пострадавших от политических репрессий, сообщает пресс-служба Минсоцзащиты Бурятии.

