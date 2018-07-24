В Улан-Удэ снимают фильм с участием актрисы Марины Куделинской

В картине «Улан-Удэ, я люблю тебя» сыграет также ещё одна звезда российского кино - Владислав Погиба







Как сообщал «Байкал-Daily» , 23 июля в республику прилетела известная актриса театра и кино Марина Куделинская. Она прибыла в столицу Бурятии для участия в съёмках фильма «Улан-Удэ, я люблю тебя!». Также актриса даст мастер-класс детям, прошедшим обучение в Байкальской школе кино.





В Сети появились снимки со съёмок ленты. Инициаторы проекта в социальных сетях отмечают, что кинокомпания «МонУла Филмз» начала работу над новеллой «Я тебя помню». В картине будет рассказываться о девочке, отец которой погиб в годы Великой Отечественной войны. Единственное воспоминание о нём - фото на боевом листке.















- Военная драма станет одной из шести киноновелл, что войдут в большой художественный фильм «Улан-Удэ, я люблю тебя». Напомним, что его создателем является Союз кинематографистов Бурятии и комитет по культуре администрации Улан-Удэ. В картине сыграют звёзды российского кино Марина Куделинская и Владислав Погиба. Сыграют практически безвозмездно, так как по-настоящему влюблены в Улан-Удэ, - рассказывают они на официальной странице проекта.













Фильм из шести частей будет показан 8 сентября, в День города. Позже он будет размещён в интернете, возможен прокат в кинотеатрах.