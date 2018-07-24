Через Улан-Удэ пройдёт велогонка Red Bull Trans Siberian Extreme

24 июля в 9 часов утра в Москве c площади Революции стартует ультра-марафонская шоссейная многодневная велогонка Red Bull Trans Siberian Extreme



Участники проедут на велосипедах вдоль легендарной Транссибирской магистрали. Самая протяжённая велогонка в мире пройдёт в 15 этапов от 260 до 1372 км каждый длиной, сообщает «Тихоокеанская Россия».



Велогонка пройдёт через Нижний Новгород, Казань, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Томск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Благовещенск, Хабаровск и финиширует 17 августа во Владивостоке. Участникам придётся пересечь 5 климатических и 8 временных зон, более 80 км подъёмов и провести более трёх недель в седле.



Основной трудностью для участников во время первых двух этапов (Москва – Нижний Новгород, 375 км и Нижний Новгород – Казань, 383 км) станут сверхактивный трафик и необходимость привыкнуть к нагрузкам и ритму езды в пелотоне. Третий этап (Казань – Пермь, 693 км) впервые потребует от велосипедистов проявить навыки ночной езды. На четвёртом этапе (Пермь – Екатеринбург, 331 км) участники перевалят через Уральский хребет – это первый сравнительно горный этап гонки.



Этапы 5-7 (Екатеринбург – Тюмень, 314 км, Тюмень – Омск, 614 км и Омск – Новосибирск, 611 км) станут серьёзной проверкой на психологическую устойчивость и готовность к длительной монотонной рутинной работе. 1539 км прямой равнинной дороги без изменения пейзажей выявят, кто из участников готов к гонке не только физически, но и ментально, а старт в Омске будет еще и единственным за всю веломногодневку ночным.



После «отдыха» на самом коротком 8 этапе (Новосибирск – Томск, всего 260 км) и сравнительно небольшом, но осложненном 30-километровым грунтовым «спецучастком», 9 этапе (Томск – Красноярск, 557 км), участников ждёт целая череда супер-испытаний.



Очень холмистый 10 этап Красноярск – Иркутск (1042 км), главный горный и один из самых красивых 11 этап через перевал и вокруг южной оконечности Байкала (Иркутск – Улан-Удэ, 447 км), самый красивый наряду с предыдущим 12 этап по бурятским степям (Улан-Удэ – Чита, 660 км) и, наконец, «королевский» 13 этап Чита – Свободный продолжительностью 1368 км. Рекорд его прохождения составил более 52 часов.



После всех этих испытаний последние два этапа (Благовещенск – Хабаровск, 689 км и Хабаровск – Владивосток, 761 км) кажутся лёгкой прогулкой, но именно на них, вероятно, и будет определяться победитель Red Bull Trans Siberian Extreme – 2018.



Для участия в гонке заявились 6 атлетов из 6 стран с 4 континентов. На старт выйдут победитель Race Across America – 2016, серебряный призёр RBTSE — 2017 Пьер Бишофф (Германия), участник RBTSE – 2016 и 2017 Марсело Флорентино Соарес (Бразилия), знаменитый российский шоссейный велогонщик Владимир Гусев, участник RBTSE – 2017 Микаэль Кнудсен (Дания), а также Патрисио Дусе (Испания) и Амит Самарт (Индия).



