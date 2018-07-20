Немецкая организация соберёт на Байкале волонтёров

На Байкале пройдёт международная программа для волонтёров
C 6 по 20 августа на Байкале пройдёт международная программа для волонтёров и гражданских активистов «Baikal Calling». Программа разработана берлинской организацией Dekabristen в сотрудничестве с «Большой Байкальской Тропой» в Иркутске и Добровольческим корпусом Байкала из Бурятии, сообщают организаторы.
Программа пройдёт в нескольких точках Байкальского региона, среди них — Иркутск, Большие Коты, Танхой, Улан-Удэ, Ацагат.
В течении двух недель 45 участников обсудят стратегию устойчивого развития ООН и её применение в туристических регионах. Участники обменяются опытом проведения волонтёрских проектов, проведут интервью с экспертами, волонтёрами и жителями региона.
Также активисты расчистят две тропы в районе Танхоя и разработают программу международных обменов на 2019-2020.
Программа начинается с семинара по устойчивому туризму в Иркутске, в котором примут участие представители туристического сектора, прибайкальского национального парка, бизнеса и гражданских проектов. Затем волонтёры проведут исследование участка Большой Байкальской тропы между Листвянкой и Большими Котами. 9 августа участники разделятся на 5 команд и проведут следующие 8 дней в Танхое, Кабанском районе, Улан-Удэ, работая при общественно-полезных инициативах региона.
18 августа пройдёт финальное событие, где координаторы рабочих групп представят результаты работы волонтёров. Международный волонтёрский лагерь завершится культурной программой в этническом ландшафтном парке «Степной кочевник» танцем ёхор и выступлениями бурятских диджеев.
В октябре результаты проекта будут представлены на Всемирной Конференции Волонтеров в Аугсбурге, Германия.
- Байкал входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В озере сосредоточена пятая часть мировых запасов пресной воды, здесь обитает целый ряд эндемических животных и растений. Иркутск - уникальный город с яркой историей и глубокими мультикультурными традициями. Стихийный туризм, лесные пожары, отсталая инфраструктура представляют серьезную угрозу сохранения экосистемы. Защита Байка и продвижение моделей устойчивого туризма — задача, которой должно заниматься не только государство, но и бизнес, и международное сообщество экспертов и инноваторов. Наша берлинская команда вместе с коллегами из России и Восточной Европы запустила проект для поиска устойчивых путей решения экологических вызовов, продвижения ценностей эко-туризма, развития межкультурного диалога и проведения добровольческих проектов по защите всемирного наследия на Байкале, — рассказал журналистам руководитель проекта Baikal Calling Сергей Медведев.
Желающих стать участниками проекта просят написать на info@soinschool.org
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