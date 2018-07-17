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В Мухоршибирском районе зарегистрировали 150-го малыша

В Мухоршибирском районе зарегистрировали 150-го малыша
Общество,  Фото:pixabay.com
Мальчика назвали Кирилл

17 июля в Мухоршибирском районе Бурятии работники ЗАГСа зарегистрировали 150-го малыша с начала 2018 года. Матери ребёнка вручили свидетельство о рождении и справку.

Малыша родители назвали Кирилл. Работники также пожелали мальчику здоровья и благополучия, сообщает пресс-служба республиканского ЗАГСа.
ЗАГС
 
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