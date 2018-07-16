Для голосования нужно только заполнить анкету на сайте
Жителей Улан-Удэ приглашают принять участие в интернет-опросе о качестве и доступности предоставления муниципальных (государственных) услуг. Опрос проводится с 15 июля по 15 августа.
Таким образом хотят определить уровень удовлетворённости горожан качеством предоставления услуг, а также разработать предложения, направленные на повышение качества этих услуг.
Для голосования нужно всего лишь заполнить анкету на сайте органов местного самоуправления http://ulan-ude-eg.ru/mun_service/monitoring/, сообщает комитет экономического развития Улан-Удэ.
Улан-удэнцев приглашают оценить качество госуслуг
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