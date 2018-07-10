10 Июля

09 Июля

Популярное

В Улан-Удэ прошёл парад семей

В Улан-Удэ прошёл парад семей
Общество,  Фото:ОНФ
В шествии участвовало более 200 улан-удэнцев

В Улан-Удэ активисты организовали акцию в честь праздника семьи, любви и верности. Парад семей прошёл в парке Юбилейном.

Участие в праздничном шествии приняли более двухсот человек. В том числе представители общественной организации многодетных семей «Дари». 

Акция состоялись в рамках городского фестиваля «Счастливы вместе». Организаторами выступили министерства спорта и молодежной политики республики. После парада состоялся концерт с награждением лучших семей. 

Во время акции работали тематические площадки и мастер-классы. Проводились конкурсы шляп, детских рисунков и спортивные соревнования, сообщает пресс-служба ОНФ республики.
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области посоревнуются в стрельбе из бурятского лука
Общество, 10.07.2018
В области проведут фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта
Финалистке «Битвы экстрасенсов» подарили в Бурятии унты (видео)
Финалистке «Битвы экстрасенсов» подарили в Бурятии унты (видео)
Общество, 10.07.2018
«Байкал-Daily» стало известно, как проходит визит шаманки Кажетты
В Улан-Удэ прошёл парад семей
В Улан-Удэ прошёл парад семей
Общество, 10.07.2018
В шествии участвовало более 200 улан-удэнцев
В Иркутской области пройдёт съезд «Сибирь – сила и совесть России»
Общество, 10.07.2018
В Иркутской области с 27 по 30 июля пройдёт IV съезд сибирских землячеств «Сибирь – сила и совесть России»
Сироты в Бурятии чаще выбирают профессию повара-кондитера
Сироты в Бурятии чаще выбирают профессию повара-кондитера
Общество, 10.07.2018
В этом году поступать будет больше 50 выпускников
В Бурятии насчитали 104 свалки
В Бурятии насчитали 104 свалки
Общество, 10.07.2018
По данным ОНФ, в Бурятии сейчас насчитывается 104 свалки
Полевой выход связистов проходит в Бурятии
Полевой выход связистов проходит в Бурятии
Общество, 10.07.2018
Учения будут проходить и днём, и ночью
В Улан-Удэ трудотряды собрали 40 мешков мусора
В Улан-Удэ трудотряды собрали 40 мешков мусора
Общество, 10.07.2018
Порядок навели около памятника и на набережной реки
Бурятия победила в литературном конкурсе «Алтарганы-2018»
Бурятия победила в литературном конкурсе «Алтарганы-2018»
Общество, 10.07.2018
На фестивале выбрали лучшие книги на бурятском языке и стихи

Жители Бурятии смогут пройти экспресс-тест на ВИЧ
Общество, 10.07.2018
В Бурятии стартует III всероссийская акция минздрава России по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию.
Родители футболиста Черышева загадали желание в бурятском этнопавильоне
Родители футболиста Черышева загадали желание в бурятском этнопавильоне
Общество, 10.07.2018
Мама и брат Дениса Черышева вместе повязали ленты на специальное дерево в этнопавильоне Бурятия (Фото, Видео)
Житель Иркутской области сдал боевой пистолет 1943 года
Житель Иркутской области сдал боевой пистолет 1943 года
Общество, 10.07.2018
53-летний житель города Усолье-Сибирское во время ремонта обнаружил у себя в доме тяжёлый пакет
В Бурятии проведут ярмарки вакансий
Общество, 10.07.2018
Мероприятия пройдут 20 июля

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Об электронном взаимодействии между ведомствами
27.06.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Трофейная рыбалка в Хабаровском крае
12.06.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Проспектовские головары. Или «За козла ответишь»
29.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
«Лаборатория РОСТа – доказательство потенциала Сергея Левицкого»
28.05.2018
Туяна Будаева
Туяна Будаева
Блог об искусстве
Библионочь» ради мероприятия, а не ради людей
04.05.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Чиновники Бурятии. Головары vs Садисты. Оба хуже(с)
28.04.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Художник
Дороги, которые нас выбирали
24.04.2018
Загрузка...
^