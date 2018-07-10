В Улан-Удэ прошёл парад семей



Участие в праздничном шествии приняли более двухсот человек. В том числе представители общественной организации многодетных семей «Дари».



Акция состоялись в рамках городского фестиваля «Счастливы вместе». Организаторами выступили министерства спорта и молодежной политики республики. После парада состоялся концерт с награждением лучших семей.





Во время акции работали тематические площадки и мастер-классы. Проводились конкурсы шляп, детских рисунков и спортивные соревнования, сообщает пресс-служба ОНФ республики.



В Улан-Удэ активисты организовали акцию в честь праздника семьи, любви и верности. Парад семей прошёл в парке Юбилейном.