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На конных скачках «Алтарганы» вручили «Шевроле Ниву»

На конных скачках «Алтарганы» вручили «Шевроле Ниву»
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Победил иркутянин на коне по кличке Кардиф

Специальный приз губернатора Иркутской области – автомобиль «Шевроле-Нива» - на конных скачках фестиваля «Алтаргана» получил Максим Страхов из Осинского района Иркутской области. Он является владельцем коня по кличке Кардиф, который первым прошёл дистанцию 1600 метров в заезде лошадей рысистых пород в возрасте до трёх лет. Управлял жеребцом Фридрих Балтуев, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Скачки состоялись в рамках XIII международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана» в конноспортивном комплексе «Черёмушки» в Иркутском районе. Владельцы привезли животных из Забайкальского края, Республики Бурятия, районов Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области.

- Конные скачки - одни из самых зрелищных соревнований международного культурно-спортивного фестиваля «Алтаргана». Конь всегда был рядом с человеком, помогал ему выживать, воспитывать подрастающее поколение. Сегодня здесь собрались истинные ценители скачек, лошадей. Я хочу пожелать всем участникам жёсткой, красивой и честной борьбы, - сказал губернатор Сергей Левченко.

Участие в скачках приняли 97 лошадей, состоялось 15 заездов – для животных верховых, рысистых, полукровных пород и иноходцев. Дистанции составляли 1200, 1600, 1800 и 2400 метров. В абсолютном первенстве для лошадей верховых пород организовали заезд на 4000 метров.

Отдельные трассы были предусмотрены для лошадей бурятских пород. Они составили 8 000 метров и 11200 метров. За победу в заезде владелец животного получал 50 тысяч рублей, за второе и третье место – 30 тысяч и 20 тысяч рублей соответственно. В абсолютном первенстве соревнований - 200 тысяч рублей. Победу в нём праздновал Александр Ванчугов из Забайкальского края, владелец коня по кличке Фанкур, управлял которым Сергей Старицын.

В командном зачёте по итогам всех 15 заездов первое место заняла сборная Иркутской области, второе – Забайкальского края, третье – Республики Бурятия.

В рамках фестиваля «Алтаргана» проходило шесть состязаний в традиционных бурятских видах спорта. Кроме скачек, это бурятская борьба, стрельба из национального лука, шахматы «Шатар», традиционная игра по разбиванию хребтовой кости и бурятская традиционная игра в кости.

Как сообщал «Байкал-Daily», абсолютным победителем в национальной борьбе стал борец из Бурятии Балдан Цыжипов.





Алтаргана спорт конные скачки
 
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