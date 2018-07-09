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Борец из Бурятии выиграл автомобиль на «Алтаргане»

Борец из Бурятии выиграл автомобиль на «Алтаргане»
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Известный борец из Бурятии стал абсолютным победителем «Алтарганы»

Абсолютным победителем соревнований по бурятской борьбе «бүхэ барилдаан» XIII международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана» стал борец из Бурятии Балдан Цыжипов. Он получил ключи от автомобиля. Их борцу вручил губернатор Иркутской области Сергей Левченко, сообщает пресс-служба областного правительства.

Также спортсмен стал обладателем пояса абсолютного победителя, сертификата и авторского ножа от творческой мастерской Жигжита Баясхаланова.

Финальные схватки и награждение соревнований по бурятской борьбе «бүхэ барилдаан» состоялось 7 июля на стадионе «Труд» в Иркутске. За ними наблюдали губернатор Сергей Левченко и глава Бурятии Алексей Цыденов. До соревнований вместе с губернатором Забайкальского края Натальей Ждановой они посетили юрты регионов, участвующих в фестивале «Алтаргана - 2018». Их представили Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальcкий край, Монголия, а также Осинский и Ольхонский районы Иркутской области. Юрты были украшены в национальных традициях лучшими мастерами территорий. В них рассказывалось об истории, культуре и спорте регионов.

Борьба является одним из самых популярных видов спорта в прибайкальских регионах. В соревнованиях, которые прошли в рамках «Алтарганы», приняли участие более 100 спортсменов из Иркутской области, Республики Бурятия, Забайкальского края и Монголии, они выставили по несколько команд.

В весовой категории до 60 кг первое место занял Алексей Монтоев из Республики Бурятия, второе место – Жаргал Дамдинов из Агинского Бурятского округа Забайкальского края, третье – Солбон Раднаев из Бурятии. В весовой категории до 70 кг победителем стал Баясхалан Гомбоев (Республика Бурятия), серебряную медаль завоевал Арсалан Биликтуев из Улан-Удэ, бронзовую медаль выиграл Бато-Жаргал Банзаранцаев (Республика Бурятия).

В весе до 82 кг обладателем золотой медали стал Зорикто Цырендондопов (Селенгинский район Республики Бурятия), серебряную медаль выиграл Аюр Дондопов (Кижингинский район Республики Бурятия), бронзовую медаль получил Дмитрий Гатапов (команда Улан-Удэ). В весовой категории свыше 82 кг победил Ринчин Санжиев (Республика Бурятия), серебряную медаль завоевал Балдан Цыжипов (Республика Бурятия), бронзовую награду выиграл Батор Цыренжапов (Агинский Бурятский округ Забайкальского края).

Абсолютный победитель соревнований Балдан Цыжипов (Республика Бурятия) является мастером спорта России международного класса, неоднократным призером чемпионата России по вольной борьбе, призером международного турнира серии Гран-при «Иван Ярыгин-2018», победителем международного турнира по вольной борьбе Mongolia Open-2018.

В командном зачёте победили спортсмены Республики Бурятия, второе место заняла сборная команда Улан-Удэ, на третьем месте оказались представители Агинского Бурятского округа Забайкальского края.


спорт национальная борьба Алтаргана
 
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