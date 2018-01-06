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Проект «Сказочный Сагаалган» выиграл международный смотр-конкурс
Общество, 06.01.2018 09:32
Подведены итоги 10-го международного смотра-конкурса «Город, где хочется жить» среди городов Содружества независимых государств (СНГ) и Евразийского экономического сообщества (ЕЭС). Город Улан-Удэ стал победителем за реализацию международного туристического проекта «Сказочный Сагаалган»
Сказочный Сагаалган» реализуется в Улан-Удэ с 2008 года в рамках празднования бурятского национального праздника «Сагаалган». Организуется программа культурных, этнотуристских, социальных мероприятий с участием бурятского Деда Мороза – Сагаан Убгэна (Белого Старца) и приглашенных сказочных персонажей из других регионов и стран, символизирующих наступление Нового года. В 2017-м году Улан-Удэ посетил Дед Мороз из Великого Устюга. В 2018 году основным гостем должен стать финский Дед Мороз – Йоулупукки.
Проект также вошел в национальный календарь событий EventsInRussia.com. Победа в финальной части национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» в городе Липецке позволила проектам из Улан-Удэ получить статус «Национальное событие года - 2018».
Нынешнее признание на международном конкурсе лучших городских практик «Город, в котором хочется жить» - еще одно доказательство успешности данного проекта. Конкурс городских практик проводится международной Ассамблеей столиц и крупных городов (МАГ). Данный смотр-конкурс оценивает достижения городов в сфере практического решения отдельных вопросов местного значения. В 10-м смотре-конкурсе приняли участие, кроме Улан-Удэ, Алматы, Астрахань, Грозный, Казань, Санкт-Петербург, Новосибирск, Хабаровск и другие города, сообщает управление по информационной политике.
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Подведены итоги 10-го международного смотра-конкурса «Город, где хочется жить» среди городов Содружества независимых государств (СНГ) и Евразийского экономического сообщества (ЕЭС). Город Улан-Удэ стал победителем за реализацию международного туристического проекта «Сказочный Сагаалган»
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