Фотовыставка со съёмок российских фильмов открылась в Иркутске

Экспозиция рассказывает о том, что происходило на съёмочных площадках известных российских режиссёров



28 декабря в иркутском «Доме кино» открылась выставка «Снимается кино», на которой представлены фотографии из фондов Государственного центрального музея кино в Москве, сообщает ИА «Иркутск онлайн».



— Мы решили назвать выставку «Снимается кино». Идея привезти её в Иркутск появилась у меня, когда я увидела эти фотографии в Центральном Доме кинематографистов в Москве — очень содержательные фотоработы, точно передающие атмосферу на съёмочной площадке. Мы подписали договор о сотрудничестве с директором Государственного центрального музея кино Ларисой Солоницыной и, надеюсь, эта выставка, приуроченная к международному Дню кино, станет началом серии мероприятий и открытием иркутской площадки Государственного музея кино, - сообщила Ольга Бельская, председатель Иркутского областного отделения «Союза кинематографистов России».

