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Instagram подвёл итоги 2017 года

Общество,  28.12.2017 19:55
Москва в этом году стала вторым городом в мире по числу выложенных снимков

Социальная сеть Instagram подвела итоги 2017 года. Отметим, что об итогах уходящего года сотрудники компании рассказали ещё в конце ноября. И, как сообщили в пресс-службе компании, пятый год подряд самым популярным в мире хештегом стал #love.

В этом году Москва поднялась на вторую строчку в топ-10 самых популярных городов в мире (где было сделано больше всего снимков, выложенных в Instagram и отмеченных геотегом). Первое место занял Нью-Йорк, тройку замыкает Лондон. Санкт-Петербург оказался на седьмой строчке.

Пятёрку самых популярных знаменитостей в мире в 2017 году вновь возглавила певица Селена Гомес. На её аккаунт подписаны более 130 млн пользователей. По 115 млн подписчиков у певицы Арианы Гранде и футболиста Криштиану Роналду. Игрок «Реал Мадрида» также является автором самого популярного видео в соцсети. Ролик, на котором Роналду едет с сыном за рулём Bugatti Chiron, набрал почти 20 млн просмотров.

Больше всего лайков среди снимков знаменитостей собрала фотография Бейонсе, в комментарии под которой певица сообщила, что ожидает рождения близнецов.

Что касается российского сегмента Instagram, то здесь лидирует телеведущая и певица Ольга Бузова. Так, её «истории» (Stories, публикации, которые удаляются через 24 часа - прим. ред.) стали самыми просматриваемыми в России, а в мировом рейтинге они обогнали по популярности посты Ким Кардашьян.

Instagram учёл в подведении итогов года и страницы с домашними животными. Лидер по количеству подписчиков - аккаунт померанского шпица Джиффа из США. Жизнью собаки интересуются более 7 млн пользователей, сообщает ТАСС. 
 
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