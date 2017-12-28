Instagram подвёл итоги 2017 года



Социальная сеть Instagram подвела итоги 2017 года. Отметим, что об итогах уходящего года сотрудники компании рассказали ещё в конце ноября. И, как сообщили в пресс-службе компании, пятый год подряд самым популярным в мире хештегом стал #love.



В этом году Москва поднялась на вторую строчку в топ-10 самых популярных городов в мире (где было сделано больше всего снимков, выложенных в Instagram и отмеченных геотегом). Первое место занял Нью-Йорк, тройку замыкает Лондон. Санкт-Петербург оказался на седьмой строчке.



Пятёрку самых популярных знаменитостей в мире в 2017 году вновь возглавила певица Селена Гомес. На её аккаунт подписаны более 130 млн пользователей. По 115 млн подписчиков у певицы Арианы Гранде и футболиста Криштиану Роналду. Игрок «Реал Мадрида» также является автором самого популярного видео в соцсети. Ролик, на котором Роналду едет с сыном за рулём Bugatti Chiron, набрал почти 20 млн просмотров.



Больше всего лайков среди снимков знаменитостей собрала фотография Бейонсе, в комментарии под которой певица сообщила, что ожидает рождения близнецов.



Что касается российского сегмента Instagram, то здесь лидирует телеведущая и певица Ольга Бузова. Так, её «истории» (Stories, публикации, которые удаляются через 24 часа - прим. ред.) стали самыми просматриваемыми в России, а в мировом рейтинге они обогнали по популярности посты Ким Кардашьян.



Instagram учёл в подведении итогов года и страницы с домашними животными. Лидер по количеству подписчиков - аккаунт померанского шпица Джиффа из США. Жизнью собаки интересуются более 7 млн пользователей, сообщает ТАСС.

