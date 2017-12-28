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В Иркутске открылся первый волонтёрский центр

Общество,  28.12.2017 19:15
Там пройдёт подготовка добровольцев к «WorldSkills»

Первый ресурсный волонтёрский центр открылся на базе Иркутского городского молодёжного центра. Как рассказал руководитель Иркутского волонтерского центра Григорий Гриценко, в феврале 2018 года стартует набор добровольцев для обучения и последующего участия в 45 мировом чемпионате по профессиональному мастерству и стандартам «WorldSkills» в Казани в 2019 году. Иркутск в числе 15 городов России получил это право, благодаря победе команды в конкурсе прошедшем в декабре на всероссийском образовательном лагере «Volunteers Academy 2017» в Казани.

Кроме того, волонтерский центр будет готовить добровольцев для участия в Зимней Универсиаде, которая пройдёт в Красноярске в 2019 году.

- Вы знаете, что по инициативе президента 2018 год объявлен в России годом добровольца и волонтёра, - отметил Дмитрий Бердников. - Глубоко убежден, что ваша работа, ваша абсолютно бескорыстная, искренняя помощь очень важны для нашего общества. Вы делаете колоссальный вклад в развитие города, региона, всей страны.

Также Дмитрий Бердников посмотрел новый презентационный видеозал, который открыли в молодёжном центре в рамках реализации проекта «Научные кинолектории». В кинозале будут показывать научно-популярные, документальные и другие фильмы.

В январе будет составлено расписание бесплатных кинопоказов. Уже 4 января планируется показать фильм о выдающемся ученом Исааке Ньютоне, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Справка:

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам «WorldSkills» проходит каждые два года и собирает более 1,3 тыс. участников из более чем 70 стран. В организации мероприятия принимают участие около 2,5 тыс. волонтёров. Молодые профессионалы со всего мира собираются на чемпионате, чтобы побороться за шанс выиграть медаль в выбранной компетенции.

В 2019 году в Казани на чемпионате будет представлено более 50 компетенций, объединенных в 6 блоков: «Информационные и коммуникационные технологии», «Обслуживание гражданского транспорта», «Промышленное производство», «Строительная сфера», «Сфера услуг», «Творчество и дизайн». 
 
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