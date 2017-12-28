В Улан-Удэ школьники сыграли в мини-футбол

Азарт и страсти на футбольном поле разгорались нешуточные



В школе № 26 состоялся турнир по мини-футболу на призы депутата Улан-Удэнского горсовета Вадима Бредний. Разбившись на команды по 5 человек, ребята придумали названия командам и игра закипела. Азарт и страсти на футбольном поле разгорались нешуточные. «Пас, пас, на меня», - то и дело звучало в спортивном зале. Каждое полученное очко сопровождалось бурными обсуждениями с судьёй соревнований.



Соревнования по мини-футболу проводятся в 26-й школе на постоянной основе, в них принимают участие как ребята, которые профессионально занимаются футболом, так и «непрофессионалы». Футбол очень популярен среди подростков, и не только среди мальчиков. Девочки также стали играть в футбол и принимать участие в соревнованиях. Вот и в этот воскресный день из семи команд одна состояла из девочек.



По словам инструктора по физической подготовке Ларисы Наземновой, соревнования помогают ребятам оттачивать своё мастерство, учат работать в команде, помогают разбираться в правилах и тонкостях игры, что позволяет ребятам самим выступать в роли судей. Команды-победители получили медали и дипломы, и все без исключения участники соревнований получили сладкие подарки от депутата, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

