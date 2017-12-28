В Бурятии вручили награды активистам движения WorldSkills

Сегодня в министерстве образования и науки Бурятии состоялось чествование победителей национальных чемпионатов WorldSkills. В этом году представители республики завоевали медали сразу в двух чемпионатах.С 3 по 7 ноября в Екатеринбурге прошёл IV Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech. По традиции, вместе со взрослыми участниками на площадке соревновались юниоры в возрасте от 14 до 16 лет. В компетенции «Сетевое и системное администрирование» золотые медали завоевала команда ЦМИТ «Прорыв» Бурятского института инфокоммуникаций СибГУТИ. В состав команды вошли ученик школы №33 Алексей Кузин, ученик школы №52 Максим Мостовской и наставники ребят – студенты СибГУТИ Максим Жигжитов и Артем Матвеев.Также с 28 ноября по 1 декабря в Москве прошёл I Национальный межвузовский чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В составе сборных за медали боролись 430 студентов. В результате серебряную медаль завоевал студент БИИК СибГУТИ Иван Мирошников.- Я очень много планов, ожиданий связываю именно с вами, ребята. Вы - первые из первых, лучшие из лучших. Возможно, на первый взгляд ваши успехи не пользуются такой популярностью, как победы наших спортсменов. Но испытания, которые вы проходите на чемпионатах, нисколько не легче. Пока просто это не в моде. Поверьте, есть люди, которые понимают и признают всю важность того, что вы делаете, - отметил министр образования и науки Бурятии Баир Жалсанов.По его словам, локомотивом развития экономики является современное профессиональное образование. Для того чтобы движение WorldSkills вышло на качественно новый уровень, необходимо участие предприятий реального сектора экономики, куда в дальнейшем будут трудоустроены молодые профессионалы. Он также отметил, что движение развивается. И, если в 2015 году на региональном чемпионате было представлено 4 компетенции, то в 2018-м участники проявят себя уже в 24-х компетенциях.– Было время, когда все старались выучиться на юристов, экономистов и бухгалтеров. Но, насколько бы грамотным не был юрист, он не сможет устранить засоры в трубах. С этим может справиться профессионал своего дела, рабочий. Поэтому нам необходимо вместе создать центробежную силу, чтобы постепенно молодежь связывала свое будущее с современными, топовыми профессиями, через которые мы достигнем реального развития экономики, - подчеркнул Баир Жалсанов.IV Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) пройдёт в Улан-Удэ с 29 января по 2 февраля 2018 г. Победители отправятся на отборочные соревнования на финал Национального чемпионата-2018. В 24 компетенциях запланировано участие 177 конкурсантов, 197 экспертов из Бурятии, Иркутской области, Хабаровского края, Красноярского края, Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Бурятии.