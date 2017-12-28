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«Росгвардейский Дед Мороз» начал своё шествие по Бурятии
Общество, 28.12.2017 17:25
Сотрудники ведомства посещают детей своих погибших боевых товарищей
В Управлении Росгвардии по Бурятии стартовала новогодняя благотворительная акция «Росгвардейский Дед Мороз». В ее рамках сотрудники ведомства навещают маленьких воспитанников подшефных социальных учреждений и детей своих погибших боевых товарищей, чтобы поздравить их с наступающими праздниками.
Акция только началась, но уже вчера росгвардейские Дед Мороз со Снегурочкой порадовали новогодними подарками более 50 детей сотрудников. Ребята встречали сказочных гостей со стихотворениями, песнями и танцевальными номерами.
- Мы хотим, чтобы самый добрый праздник года приносил радость всем детям нашей республики. Поздравляем всех вас с Новым годом и желаем каждому из вас добра, счастья, хороших друзей и интересных каникул! - напутствовал росгвардейский Дед Мороз ребятишек.
Начальник управления вневедомственной охраны по республике полковник Евгений Котов традиционно посетил детский дом «Аистенок» и подарил малышам сертификат на приобретение детской одежды и обуви.
Для семей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, в новогодние каникулы будут организованы праздничные утренники и театрализованные представления, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Бурятии.
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