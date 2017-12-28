«Росгвардейский Дед Мороз» начал своё шествие по Бурятии

Сотрудники ведомства посещают детей своих погибших боевых товарищей



В Управлении Росгвардии по Бурятии стартовала новогодняя благотворительная акция «Росгвардейский Дед Мороз». В ее рамках сотрудники ведомства навещают маленьких воспитанников подшефных социальных учреждений и детей своих погибших боевых товарищей, чтобы поздравить их с наступающими праздниками.



Акция только началась, но уже вчера росгвардейские Дед Мороз со Снегурочкой порадовали новогодними подарками более 50 детей сотрудников. Ребята встречали сказочных гостей со стихотворениями, песнями и танцевальными номерами.



- Мы хотим, чтобы самый добрый праздник года приносил радость всем детям нашей республики. Поздравляем всех вас с Новым годом и желаем каждому из вас добра, счастья, хороших друзей и интересных каникул! - напутствовал росгвардейский Дед Мороз ребятишек.



Начальник управления вневедомственной охраны по республике полковник Евгений Котов традиционно посетил детский дом «Аистенок» и подарил малышам сертификат на приобретение детской одежды и обуви.



Для семей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, в новогодние каникулы будут организованы праздничные утренники и театрализованные представления, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Бурятии.



