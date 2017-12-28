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В Русском драмтеатре в Улан-Удэ завершился проект «Вехи. События. Люди»
Общество, 28.12.2017 17:19
Он был приурочен ко дню рождения театра
В Русском драматическом театре им. Н.А. Бестужева завершился месяц истории театра «Вехи. События. Люди», приуроченный ко дню рождения ГРДТ - старейшего творческого коллектива республики.
Вот уже третий год подряд организаторы проекта приглашают школьников и студентов на творческие встречи, тематические экскурсии и беседы на разные темы. В нынешнем сезоне 14 и 15 ноября заведующая музеем театра Лариса Золотухина провела тематическую экскурсию «Актеры на все времена», посвященную 100-летию народной артистки РСФСР Клавдии Никулиной. Учащиеся гимназии №33, аграрного и медицинского колледжей познакомились с творчеством актрисы.
30 ноября на встрече «Театральный музей в культурном пространстве города» побывали студенты-музееведы второго курса Восточно-Сибирского института культуры.
13 декабря историк театра, заслуженный работник культуры Бурятии, кандидат искусствоведения Елена Гильмулина беседовала со старшеклассниками школ № 35 и №57 на тему «Классика и современность».
22 декабря, в день рождения театра состоялась творческая встреча с заведующей музеем театра Л.Н. Золотухиной и историком театра Е.А. Гильмулиной «Из прошлого в будущее», которую посетили 10-е и 11-е классы школы №35.
Цикл мероприятий направлен на пробуждение у ребят интереса к искусству театра, углубление знаний театральной истории и современной жизни «бестужевцев», развитие у них эстетического вкуса, сообщает пресс-служба Русского драмтеатра.
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