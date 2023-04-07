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В Бурятии на охрану природы потратили более миллиарда рублей

В Бурятии на охрану природы потратили более миллиарда рублей
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко

Инвестиции стремительно растут

В Бурятии за последние 4 года наблюдается рост объёмов инвестиций, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. В 2022 году на это было направлено 1022,5 млн рублей, сообщает Бурятстат. По сравнению с предыдущим годом объём увеличился на 24,6%, а с 2019 годом - в 4,5 раза.

Основная часть инвестиций была направлена на охрану и рациональное использование земель – 75,8 %, лесных ресурсов – 12,8 %, водных ресурсов – 6 % и обращение с отходами – 5 %.

Наибольший вклад инвестиций в основной капитал внесли организации относящиеся к разным видам деятельности:

- «Профессиональная, научная, техническая» - 512,4 млн рублей

- «Добыча полезных ископаемых - 373,6 млн рублей;

- «Лесоводство и лесозаготовки» - 95,7 млн рублей;

- «Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционированием воздуха» - 40,8 млн рублей.

Основным источником финансирования являлись средства федерального бюджета – 51,4 % и собственные средства предприятий – 42,3 %. Средства бюджета Бурятии составили в 2022 году 6,3 %.

Бурятстат охрана природы экология

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