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Бурятия и Забайкалье смогут потреблять почти 10 млрд кубометров газа

Бурятия и Забайкалье смогут потреблять почти 10 млрд кубометров газа
Экономика,  Фото:pixabay.com
К такому выводу пришло минэнерго России

Перспективная потребность Забайкальского края и Бурятии в газе оценивается в 10 миллиардов кубометров в год. Такую оценку представило минэнерго России, сообщили в забайкальском министерстве ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи.

В краевом министерстве уточнили, что минэнерго готово оказывать поддержку в газификации Забайкальского края.

Как сообщал «Байкал-Daily», 2 марта в Совете Федерации состоялись парламентские слушания «Проблемы, перспективы и темпы газификации в субъектах Российской Федерации». Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выступил с докладом о необходимости газификации края.

- Это один из крупнейших регионов Российской Федерации, и он должен иметь программу газификации. Важно, чтобы там были комфортные условия для жизни людей, развивалась промышленность и в регион шли инвесторы. Программа должна быть хорошо просчитана и сбалансирована, - заявила на парламентских слушаниях председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко поручила разработать отдельную программу развития газификации для Забайкальского края. Перспективы газификации Бурятии пока остаются туманными.

Как сообщал «Байкал-Daily», ещё в 2018 году «Газпром» подсчитал расходы и отказал Бурятии в газификации. Это связано с высокими расходы на переоборудование жилых домов и промышленных предприятий и небольшим числом потребителей. Одна только магистраль будет стоить 60 миллиардов рублей. Как итог – общая нерентабельность проекта для «Газпрома» и однозначное «нет». Определённые надежды высказывались в связи со строительством газопровода «Сила Сибири», идущего в Китай, однако и здесь Бурятия не попала в проект.

1 марта в Улан-Удэ прошёл немногочисленный митинг с требованием о приходе в Бурятию магистрального газа.


газификация
 
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