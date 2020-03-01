«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с воскресного митинга
В первый день весны в парке «Юбилейный» в Улан-Удэ состоялся митинг с требованием газификации Бурятии. Организатор митинга – межрегиональное общественное движение «Священный Байкал». В уведомлении в мэрию общественники заявили порядка 500 человек, однако пришло в десятки раз меньше. В руках у митингующих были плакаты «Газ не для нас», «У нас мечты не сбываются».
Как сообщал «Байкал-Daily», тему газификации в Бурятии обсуждают уже много лет. Ближе всего к этому республика оказалась в 2008 году, когда Газпром и Бурятия подписали соглашение о сотрудничестве. После была даже утверждена схема газоснабжения и газификации региона. Заявлялось, что на первом этапе Газпром увеличит поставки сжиженного углеводородного газа, на втором – станет проводить локальную газификацию сжиженным газом, а на третьем этапе придёт долгожданный сетевой газ.
Однако спустя несколько лет все планы были порушены. Газпром подсчитал расходы и заявил о нерентабельности проекта.
- В 2018 году компания «Газпром» направила ответ о нецелесообразности газификации Республики Бурятия из-за высоких расходов на газификацию и переоборудование жилых домов и промышленных предприятий в регионе. Также одной из причин была названа низкая стоимость угля. При потреблении порядка миллиарда кубометров в год стоимость газа для жителей превысила бы стоимость угля в 3-4 раза, что нецелесообразно для республики, - отмечали в минтрансе Бурятии.
Определённые надежды высказывались в связи со строительством газопровода «Сила Сибири», идущего в Китай, однако и здесь Бурятия не попала в проект.
За бюджетные деньги газ тянуть также не смогут, одна труба будет стоить 60 миллиардов рублей. А сопутствующее внутреннее оборудование обойдётся больше чем годовой бюджет Бурятии.
В Улан-Удэ прошёл митинг за газификацию Бурятии
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