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Забайкальскому краю пообещали газ, а Бурятия «пролетает»

Забайкальскому краю пообещали газ, а Бурятия «пролетает»
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Валентина Матвиенко назвала Забайкалье «не изгоем»

Похоже, Забайкальский край всё же получит отдельную программу газификации.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, губернатор Забайкальского края Александр Осипов выступил в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации с докладом о необходимости газификации региона. Осипов подчеркнул, что отсутствие газа влияет на экологию, а также на тарифы в регионе.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила разработать отдельную программу развития газификации для Забайкальского края.

- Забайкальский край — не изгой в Российской Федерации, это один из крупнейших регионов, он должен иметь программу газификации. Важно, чтобы там были комфортные условия для жизни людей, развивалась промышленность и в регион шли инвесторы. Программа должна быть хорошо просчитана и сбалансирована, - подчеркнула Валентина Матвиенко.

Она также отметила, что программу необходимо согласовать с правительством Забайкальского края и приступить к реализации.

О Бурятии, соответственно, в поручении Матвиенко не было ни слова. Хотя ранее на федеральном уровне не раз просили о газификации Бурятии и Забайкальского края вместе. Вопрос множество раз озвучивался в том же Совете Федерации, минвостокразвития, минстрое России и пр.

Как сообщал «Байкал-Daily», 1 марта в Улан-Удэ прошёл немногочисленный митинг с требованием о приходе в Бурятию магистрального газа. Организовало митинг межрегиональное общественное движение «Священный Байкал».

Ещё в 2018 году «Газпром» подсчитал расходы и отказал Бурятии в газификации. Причина – высокие расходы на переоборудование жилых домов и промышленных предприятий в регионе, небольшое число потребителей. Одна только магистраль будет стоить 60 миллиардов рублей. Как итог – общая нерентабельность проекта для «Газпрома» и однозначное «нет». Определённые надежды высказывались в связи со строительством газопровода «Сила Сибири», идущего в Китай, однако и здесь Бурятия не попала в проект.
газификация
 
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