Выдачу дальневосточных гектаров в Бурятии перенесли на 1 августа

Программа «Дальневосточный гектар» стартует в Бурятии с опозданием в месяц
Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал во вторник, 25 июня, принять во втором чтении правительственный законопроект о распространении программы «Дальневосточный гектар» на республику Бурятия и Забайкальский край, сообщили в пресс-службе комитета.
В законопроект были привнесены изменения.
Так, выдача «дальневосточных гектаров» в Бурятии и Забайкалье начнётся на месяц позже с 1 августа. Как сообщал «Байкал-Daily», ранее планировалось выдавать бесплатные «гектары» уже с 1 июля.
«Дальневосточный гектар» в ДФО в безвозмездное пользование предлагается предоставлять в три этапа.
На первом этапе (согласно поправкам с 1 августа 2019 года до 1 февраля 2020 года) подать заявление о предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка, расположенного в Бурятии и Забайкальском крае, смогут только зарегистрированные в этих субъектах российские граждане.
На втором этапе (с 1 февраля до 1 августа 2020 года) такая возможность будет предоставлена россиянам, зарегистрированным на всей территории ДФО.
На третьем этапе (с 1 августа 2020 года) подать такое заявление сможет любой российский гражданин, а также иностранные граждане и лица без гражданства, которые являются участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, и члены их семей, совместно переселяющиеся на постоянное место жительства в Россию.
Земельные участки будут предоставлены однократно в безвозмездное пользование гражданам для осуществления любой не запрещённой федеральным законом деятельности.
Ко второму чтению в законопроект была добавлена ещё одна поправка, согласно которой все решения, связанные с установлением границ Байкальской природной территории и её экологических зон будут проходить обязательное публичное обсуждение.
- Одной из существенных норм документа, является сохранение заповедных земель, которые находятся вокруг Байкала. В законопроекте изначально было предложено поставить на кадастровый учёт в очень сжатые сроки все границы охранных зон Байкала, а их не мало. В этой связи возник вопрос о публичности этой процедуры. Дело в том, что отсутствие публичности в установлении границ охранных зон в 2015 году привело к тому, что люди проснулись и вдруг оказалось, что они живут в водоохранной зоне с ограничениям. В прошлом году мы поднимали вопрос, что также непублично произошло сокращение водоохраной зоны до 200 метров, при этом мы зафиксировали, что из неё неправомерно были вырезаны туристические базы и привлекательные участки земли. Я внёс поправку, которая предполагает, что теперь при изменении всех зон озера – воодоохранной, экологической и других должны проходить общественное обсуждение, - отметил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.
Выдачу дальневосточных гектаров в Бурятии перенесли на 1 августа
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