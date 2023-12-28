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В Монголии определились с датой парламентских выборов

В Монголии определились с датой парламентских выборов
Власть,  Фото:Баир Мохосоев
Они состоятся 26 июня

Великий государственный Хурал Монголии на своём пленарном заседании рассмотрел проект постановления о назначении даты проведения следующих парламентских выборов в 2024 году. Поскольку перерыв, взятый фракцией Демократической партии в парламенте для обсуждения проекта, истёк, было проведено голосование, в результате которого был одобрен проект постановления.

Согласно постановлению очередные выборы в парламент состоятся в среду, 26 июня 2024 года.

- В соответствии со законодательством парламентские выборы пройдут по смешанной избирательной системе. 78 членов парламента будут избраны по мажоритарной избирательной системе, а 48 членов – по пропорциональной, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».

Ранее, 21 декабря, в связи с предстоящими парламентскими выборами монгольский Хурал утвердил постановление «О создании избирательных округов и определении их территорий, количества мандатов избирокругов и номеров избирательных округов». Всего будет создано 13 избирательных округов: 7 округов в аймаках Монголии и 6 – в Улан-Баторе.

Аймаки Архангай, Баянхонгор и Уверхангай образуют избирательный округ №1. Аймаки Говь-Алтай, Завхан, Увс и Ховд объединены во 2-й избирательный округ. Аймак Баян-Улгий составит избирательный округ №3. 4-й округ объединяет аймаки Булган, Орхон и Хувсгел. Аймаки Дархан-Уул, Сэлэнгэ и Туве вошли в 5-й избирательный округ. Дорнод, Сухэ-Батор и Хэнтий включены в 6-й избирательный округ. Аймаки Говь-Сумбэр, Дорноговь, Дундговь, Умнеговь стали 7-м избирательным округом.

В Улан-Баторе район Баянзурх назначен 8-м избирательным округом. Столичный район Баянгол стал округом №9. Районы Сухэ-Батор и Чингэлтэй объединены в 10-й избирательный округ. Район Сонгинохайрхан выбран 11-м избирательным окруом. Район Хан-Уул – округ №12. Районы Багануур, Багахангай и Налайх образуют 13-й избирательный округ.

Монголия парламент хурал

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