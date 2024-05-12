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Глава Бурятии прокомментировал возможный состав нового правительства РФ

Глава Бурятии прокомментировал возможный состав нового правительства РФ
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru

Его среди кандидатов не оказалось

Глава Бурятии Алексей Цыденов в социальных сетях отреагировал на список кандидатур, внесённый премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным на утверждение в Госдуму.

«Состав правительства определён, - не сомневается глава республики. - Можно спокойно работать дальше. И никому ничего больше доказывать не надо».

Как сообщал «Байкал-Daily», с начала 2024 года Алексею Цыденову прочили «повышение до федерального уровня», распускали слухи о его скором отбытии в Москву на постоянную работу.

Глава Бурятии эту информацию не раз опровергал.

«Работаем, земляки, впереди много задач!» - призвал Цыденов 12 мая.

Кандидатов в состав нового правительства России депутаты нижней палаты парламента будут обсуждать 13-14 мая.

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