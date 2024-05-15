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Жители Бурятии опять ничего не узнают о хорошей жизни депутатов Народного Хурала

Жители Бурятии опять ничего не узнают о хорошей жизни депутатов Народного Хурала
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Они уже во второй раз засекретили свои доходы и имущество

На сессии в феврале 2023-го бурятские парламентарии рассмотрели изменения «в отдельные законодательные акты Бурятии». Речь, в частности, о законах «О статусе депутата Народного Хурала», «Об организации местного самоуправления» и «О противодействии коррупции». Их привели в соответствие с федеральным законодательством.

Народным избранникам – как региональным, так и муниципальным – упросили порядок подачи деклараций. Сведения о доходах и расходах – своих личных, супругов и несовершеннолетних детей – они теперь должны предоставлять в течение четырёх месяцев со дня избрания или получения вакантного мандата.

Кроме того, депутаты, осуществляющие свои полномочия без отрыва от основной деятельности, вправе не отчитываться о доходах, если они не заключали крупные сделки – такие, общая сумма которых превышает общий семейный доход за три последних года. Однако об отсутствии подобных сделок нужно сообщить. Эту информацию могут проверить.

В силу вступили и новые положения закона, согласно которым декларации в Интернете отныне публикуют «в обобщённом виде» и «без указания персональных данных». Это не позволит идентифицировать человека и принадлежащее ему имущество.

В этот раз на официальном сайте Народного Хурала вновь разместили только сведения о том, подали ли народные избранники декларации за истёкшие 12 месяцев. Так, 17 депутатов представили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера – как собственных, так и своих супругов и несовершеннолетних детей. Ещё 49 предъявили уведомления по форме, установленной республиканским законом № 113-I «О статусе депутата НХ».


 



Информацию засекретили уже во второй раз. Скорее всего, жители республики больше никогда не узнают, каким имуществом – домами, квартирами, землями и гаражами – владеют представители республиканского парламента и сколько составил их годовой заработок.

«Декларационный сезон» в Бурятии, как и во всей стране, всегда начинался весной. Каждый раз публиковать свои доходы за прошлый год до конца апреля должны были члены Совфеда, чиновники и депутаты всех уровней. Однако в феврале 2023-го глава государства Владимир Путин подписал закон, согласно которому декларации всем депутатам и сенаторам разрешили размещать в обобщённом виде – без имён и фамилий. В декабре 2022-го от таких отчётов освободили военных, силовиков и чиновников, которые принимают, ранее принимали или будут принимать участие в специальной военной операции на Украине.

В последний раз, в 2022 году, когда сведения о доходах депутатов ещё были публичными, самым богатым в Народном Хурале оказался бизнесмен из Гусиноозёрска, член фракции «Единая Россия» Солбон Дашинимаев. Он задекларировал 139,7 млн рублей по итогам 2021 года.
     

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