В России может появиться первый гражданский министр обороны

Шойгу переходит в Совбез

Президент России внёс на согласование в Совет Федерации кандидатуру Андрея Белоусова, бывшего первого заместителя премьер-министра Мишустина, на пост министра обороны страны.

Незначительные рокировки среди министров, которых утверждает Госдума, сменились значительными в силовом блоке.

Андрей Белоусов даст подробные комментарии сенаторам о том, какой он видит свою работу в военном ведомстве России, 13 мая.

«Кстати, Андрей Белоусов первый чистый интеллектуал во главе Минобороны РФ, - считает телеграм-канал БурАССР 2.0. - До него были военные, разведчик и спасатель».

Белоусов будет отвечать скорее за экономику, а военная составляющая останется за Генштабом.

«Стране сейчас необходим государственник, - объяснил URA.ru политолог Илья Гращенков. - Белоусов - экономист, человек совершенно не военный, который должен будет привести в порядок всю структуру минобороны, пострадавшую на фоне коррупционного скандала с арестом заместителя Шойгу - Тимура Иванова. Переназначения в правительстве проведены именно с точки зрения снижения коррупционной и прочей экономической нагрузки».

Белоусов по образованию экономист. Будучи вице-премьером курировал:

- разработку основных направлений социально-экономического развития;

- проведение единой финансовой, кредитной и денежной политики;

- государственное регулирование финансовых рынков, страховой и аудиторской деятельности;

- сферу транспорта, инфраструктурные проекты;

- реализацию нацпроектов;

- иностранные инвестиции.

Канал визионера пишет: «Одиночка Белоусов совершенно безопасен и свою роль аккуратного чистильщика армейских авгиевых конюшен за год-другой выполнить сможет без неприемлемых издержек. Вдохновляющее назначение, одно единственное - полностью компенсирующее разочаровывающий эффект унылого переназначения кабмина».

А что Шойгу?

Предыдущий министр обороны возглавит Совет безопасности РФ.

«Шойгу в качестве секретаря Совбеза выступает для себя в новом качестве - главная его внешняя функция - диалог по стратегической стабильности (ядерная безопасность и не только) с визави Ван И (министр иностранных дел КНР - ред.) и Салливаном (советник президента США по нацбезопасности - ред.) , - считает востоковед Николай Вавилов. - Н.П. Патрушев на этой позиции создал устойчивую коммуникацию с китайскими коллегами и добился высоких результатов. Можно сказать, что на этом посту первый год Шойгу будет выверять каждый шаг с президентом, то есть, по сути, реально Совбезом будет руководить президент».

Шойгу также станет заместителем президента Путина в Военно-промышленной комиссии. Он будет курировать работу федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Она теперь напрямую подчинена главе государства.

«Удивительно! О понижении Шойгу пишут те же люди, которые много говорили, что секретарь Совета безопасности Патрушев - это второй человек по влиятельности после Путина, - отметил политолог Сергей Марков. - На самом деле Шойгу не понизили, а повысили».

А что другие?

Для согласования в Совет Федерации Владимир Путин предложил следующие кандидатуры силовиков:

- министр внутренних дел - Колокольцев Владимир Александрович;

- министр по делам ГО и ЧС - Куренков Александр Вячеславович;

- министр иностранных дел - Лавров Сергей Викторович;

- министр обороны - Белоусов Андрей Рэмович;

- министр юстиции - Чуйченко Константин Анатольевич;

- директор Службы внешней разведки - Нарышкин Сергей Евгеньевич;

- директор Федеральной службы безопасности - Бортников Александр Васильевич;

- директор Росгвардии - Золотов Виктор Васильевич;

- директор Федеральной службы охраны - Кочнев Дмитрий Викторович;

- начальник Главного управления спецпрограмм президента - Линц Александр Леонидович.

Все руководители-силовики сохранили свои позиции, за исключением Сергея Шойгу.

На должности главы Счетной палаты президент России видит Бориса Ковальчука.