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Власти Бурятии выразили соболезнования по поводу гибели мирных жителей Белгорода

Власти Бурятии выразили соболезнования по поводу гибели мирных жителей Белгорода
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В воскресенье, 12 мая, в результате террористической атаки вооружённых сил Украины погибли люди, проживавшие в многоэтажном доме на Харьковской горе города Белгород. По данным МЧС России на 6 часов по московскому времени число погибших достигло 15 человек

В связи с этим, заместитель председателя правительства – руководитель администрации главы и правительства Республики Бурятия Алдар Гулгенов выразил соболезнования жителям Белгородской области.

– Вооружённые силы Украины продолжают свою бесчеловечную террористическую деятельность на территории России, убивая мирных жителей. Обстрел гражданских объектов вызывает у жителей Бурятии осуждение. Наша республика скорбит по погибшим и выражает слова поддержки родным и близким погибших и пострадавших, – сказал Алдар Гулгенов.

Утром 12 мая ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Белгороду и окрестностям. Всего, по данным Минобороны РФ, ВСУ использовали для удара по жилым домам тактический ракетный комплекс «Точка-У», реактивные системы залпового огня «Ольха» и RM-70 «Vampire». В десятиэтажку на Харьковской горе прилетела ракета «Точка-У». В результате попадания полностью сложился подъезд в середине дома: с первого по десятый этаж.

Утром 13 мая поисково-спасательные работы и разбор завалов в Белгороде завершены. Специалистам МЧС России удалось спасти 17 человек. По данным на 6 часов по московскому времени число погибших достигло 15 человек. Главным следственным управлением СК России по данному факту возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ).


Бурятия. СВО теракт Украина

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