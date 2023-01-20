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Предприятия Бурятии приглашают на Красноярский экономический форум

Предприятия Бурятии приглашают на Красноярский экономический форум
Бизнес, 
Он состоится с 1 по 3 марта

Предприятия Бурятии приглашают на Красноярский экономический форум, который пройдёт с 1 по 3 марта.

В деловой части форума состоятся пленарные заседания, дискуссии, телемосты, интервью, выездные заседания, дебаты и биржа контактов (b2b), сообщает министерство экономики Бурятии.

Форум традиционно пройдет в офлайн- и онлайн-форматах. В прошлом году форум в Красноярске собрал 44 тысячи человек.

- В этом году тематика КЭФ будет посвящена вопросам развития Сибири с учетом текущей экономической и геополитической ситуации. Дискуссионные площадки пройдут в контексте расширения внешнеэкономических связей, сотрудничества с азиатскими странами, раскрытия инвестиционного, научного и промышленного потенциала территории, - сообщают организаторы.

Для участников и гостей состоится ряд презентационных мероприятий в формате роуд-шоу, на котором будут представлены инвестиционные и технологические проекты Сибири.

Отдельным блоком предусмотрена молодёжная программа. Также на форуме будет работать площадка, посвящённая гастрономии. Здесь запланированы круглые столы, выступления экспертов, выставки оборудования, интерактивные площадки, мастер-классы, гастро-баттлы и дегустации.

В рамках форума также пройдёт КЭФ-фест, который включит в себя более ста спортивных, просветительских, культурно-развлекательных и туристических мероприятий. В этом году в форуме примут участие делегации из Китая, Индии, Турции, Монголии, Беларуси, Казахстана, Объединённых Арабских Эмиратов, Ирана.


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форум

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