Предприятия Бурятии приглашают на Красноярский экономический форум

Он состоится с 1 по 3 марта



Предприятия Бурятии приглашают на Красноярский экономический форум, который пройдёт с 1 по 3 марта.



В деловой части форума состоятся пленарные заседания, дискуссии, телемосты, интервью, выездные заседания, дебаты и биржа контактов (b2b), сообщает министерство экономики Бурятии.



Форум традиционно пройдет в офлайн- и онлайн-форматах. В прошлом году форум в Красноярске собрал 44 тысячи человек.



- В этом году тематика КЭФ будет посвящена вопросам развития Сибири с учетом текущей экономической и геополитической ситуации. Дискуссионные площадки пройдут в контексте расширения внешнеэкономических связей, сотрудничества с азиатскими странами, раскрытия инвестиционного, научного и промышленного потенциала территории, - сообщают организаторы.



Для участников и гостей состоится ряд презентационных мероприятий в формате роуд-шоу, на котором будут представлены инвестиционные и технологические проекты Сибири.



Отдельным блоком предусмотрена молодёжная программа. Также на форуме будет работать площадка, посвящённая гастрономии. Здесь запланированы круглые столы, выступления экспертов, выставки оборудования, интерактивные площадки, мастер-классы, гастро-баттлы и дегустации.



В рамках форума также пройдёт КЭФ-фест, который включит в себя более ста спортивных, просветительских, культурно-развлекательных и туристических мероприятий. В этом году в форуме примут участие делегации из Китая, Индии, Турции, Монголии, Беларуси, Казахстана, Объединённых Арабских Эмиратов, Ирана.





Возрастное ограничение 18+

