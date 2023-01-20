Он состоится с 1 по 3 марта
Предприятия Бурятии приглашают на Красноярский экономический форум, который пройдёт с 1 по 3 марта.
В деловой части форума состоятся пленарные заседания, дискуссии, телемосты, интервью, выездные заседания, дебаты и биржа контактов (b2b), сообщает министерство экономики Бурятии.
Форум традиционно пройдет в офлайн- и онлайн-форматах. В прошлом году форум в Красноярске собрал 44 тысячи человек.
- В этом году тематика КЭФ будет посвящена вопросам развития Сибири с учетом текущей экономической и геополитической ситуации. Дискуссионные площадки пройдут в контексте расширения внешнеэкономических связей, сотрудничества с азиатскими странами, раскрытия инвестиционного, научного и промышленного потенциала территории, - сообщают организаторы.
Для участников и гостей состоится ряд презентационных мероприятий в формате роуд-шоу, на котором будут представлены инвестиционные и технологические проекты Сибири.
Отдельным блоком предусмотрена молодёжная программа. Также на форуме будет работать площадка, посвящённая гастрономии. Здесь запланированы круглые столы, выступления экспертов, выставки оборудования, интерактивные площадки, мастер-классы, гастро-баттлы и дегустации.
В рамках форума также пройдёт КЭФ-фест, который включит в себя более ста спортивных, просветительских, культурно-развлекательных и туристических мероприятий. В этом году в форуме примут участие делегации из Китая, Индии, Турции, Монголии, Беларуси, Казахстана, Объединённых Арабских Эмиратов, Ирана.
Возрастное ограничение 18+
Предприятия Бурятии приглашают на Красноярский экономический форум
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