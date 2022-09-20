В Бурятии «амнистировали» страусов

Этноферме выдали специальную лицензию
Этноферма «Страусиное ранчо» в Иволгинском районе Бурятии снова станет доступной для гостей. 15 сентября управление Россельхознадора по Бурятии приняли решение выдать бессрочную лицензию хозяевам на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях.
Надзорный орган провёл оценку соответствия учреждения по предъявляемым требованиям. Госинспекторы осмотрели территорию зоосада, изучили условия содержания животных, ознакомились с документацией.
В результате проверки страусиному ранчо «Иволгинское» выдали соответствующий документ. Информация о выданной лицензии внесена в реестр.
- Это пятая лицензия, полученная на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах на территории Республики Бурятия, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.
На этноагроферме обитают восемь африканских и австралийских страусов, фазаны, цесарка и павлин, лебеди и экзотические куры, бурятские лошади, которые использовались в культурно-зрелищных целях.
Как сообщал «Байкал-Daily», в июне этноферме «Страусиное ранчо» выдали предостережение о необходимости оформить специальную лицензию. После чего предприниматель решил приостановить деятельность в форме зоопарка.
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