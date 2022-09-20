20 сентября

19 сентября

Популярное

В Бурятии «амнистировали» страусов

В Бурятии «амнистировали» страусов
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Этноферме выдали специальную лицензию

Этноферма «Страусиное ранчо» в Иволгинском районе Бурятии снова станет доступной для гостей. 15 сентября управление Россельхознадора по Бурятии приняли решение выдать бессрочную лицензию хозяевам на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях.

Надзорный орган провёл оценку соответствия учреждения по предъявляемым требованиям. Госинспекторы осмотрели территорию зоосада, изучили условия содержания животных, ознакомились с документацией.

В результате проверки страусиному ранчо «Иволгинское» выдали соответствующий документ. Информация о выданной лицензии внесена в реестр.

- Это пятая лицензия, полученная на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах на территории Республики Бурятия, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.

На этноагроферме обитают восемь африканских и австралийских страусов, фазаны, цесарка и павлин, лебеди и экзотические куры, бурятские лошади, которые использовались в культурно-зрелищных целях.

Как сообщал «Байкал-Daily», в июне этноферме «Страусиное ранчо» выдали предостережение о необходимости оформить специальную лицензию. После чего предприниматель решил приостановить деятельность в форме зоопарка.
страусиная ферма

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии «амнистировали» страусов
В Бурятии «амнистировали» страусов
Бизнес, 20.09.2022
Этноферме выдали специальную лицензию
В Улан-Удэ директору управляющей организации назначили штраф
В Улан-Удэ директору управляющей организации назначили штраф
Бизнес, 20.09.2022
Совместная проверка прокуратуры и управления муниципальной жилищной инспекции выявила нарушения правил и норм технической эксплуатации
В Улан-Удэ подрядчика обязали переложить некачественный асфальт
В Улан-Удэ подрядчика обязали переложить некачественный асфальт
Бизнес, 20.09.2022
Новый асфальт не прошёл контроль качества
Бурятский деловой центр вновь выставили на продажу
Бурятский деловой центр вновь выставили на продажу
Бизнес, 16.09.2022
За год здание подорожало на 200 млн
Первый зампрокурора Бурятии проведёт приём предпринимателей
Первый зампрокурора Бурятии проведёт приём предпринимателей
Бизнес, 16.09.2022
Мобильная приёмная состоится в Баргузинском районе 
В шести торговых центрах Улан-Удэ нарушали масочный режим
В шести торговых центрах Улан-Удэ нарушали масочный режим
Бизнес, 15.09.2022
Протоколы составили на работников и арендаторов
В Бурятии построят 18 модульных гостиниц
В Бурятии построят 18 модульных гостиниц
Бизнес, 14.09.2022
Модульные гостиницы будут иметь спальню, санузел, кондиционер и отопление
В Бурятии фирму заставляют выплатить 257 млн за испорченную землю
В Бурятии фирму заставляют выплатить 257 млн за испорченную землю
Бизнес, 14.09.2022
На сельхозучастках обнаружили незаконные карьеры
Не все магазины Читы отказались от продажи алкоголя в День трезвости
Не все магазины Читы отказались от продажи алкоголя в День трезвости
Бизнес, 12.09.2022
Как минимум семь предпринимателей безответственно отнеслись к требованию
Уроженка Бурятии создала в Москве завод по производству мороженого
Уроженка Бурятии создала в Москве завод по производству мороженого
Бизнес, 08.09.2022
Успешная предпринимательница Ирина Митанова рассказала о своих главных секретах успеха
В Улан-Удэ выберут лучшую «управляшку»
В Улан-Удэ выберут лучшую «управляшку»
Бизнес, 08.09.2022
Конкурс проводится ежегодно

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^