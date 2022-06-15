В Бурятии «Страусиное ранчо» получило предупреждение

Бизнес, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

На этноферме обитают восемь африканских и австралийских страусов и другие звери и птицы



Этноферме «Страусиное ранчо» в Иволгинском районе Бурятии выдали предостережение о необходимости оформить специальную лицензию.



На этноагроферме обитают восемь африканских и австралийских страусов, фазаны, цесарка и павлин, лебеди и экзотические куры, бурятские лошади, которые использовались в культурно-зрелищных целях.



- Надзорное ведомство полагает, что индивидуальный предприниматель допустила нарушения обязательных требований действующего законодательства, которое выразилось в отсутствии специального разрешения (лицензии). Предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



До получения лицензии предприниматель решила приостановить свою деятельность в форме зоопарка.



С 1 января 2022 года зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии и океанариумы не могут работать без специального разрешения. В Бурятии ранее лицензию получили Этнографический музей народов Забайкалья, зоопарк экзотических животных ООО «Аква-Лэнд», зоотеатр ООО Центр изучения морских млекопитающих «Театр морских животных», зоопарк «Страусиная ферма» ИП Дмитриева.



