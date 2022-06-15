На этноферме обитают восемь африканских и австралийских страусов и другие звери и птицы
Этноферме «Страусиное ранчо» в Иволгинском районе Бурятии выдали предостережение о необходимости оформить специальную лицензию.
На этноагроферме обитают восемь африканских и австралийских страусов, фазаны, цесарка и павлин, лебеди и экзотические куры, бурятские лошади, которые использовались в культурно-зрелищных целях.
- Надзорное ведомство полагает, что индивидуальный предприниматель допустила нарушения обязательных требований действующего законодательства, которое выразилось в отсутствии специального разрешения (лицензии). Предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
До получения лицензии предприниматель решила приостановить свою деятельность в форме зоопарка.
С 1 января 2022 года зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии и океанариумы не могут работать без специального разрешения. В Бурятии ранее лицензию получили Этнографический музей народов Забайкалья, зоопарк экзотических животных ООО «Аква-Лэнд», зоотеатр ООО Центр изучения морских млекопитающих «Театр морских животных», зоопарк «Страусиная ферма» ИП Дмитриева.
В Бурятии «Страусиное ранчо» получило предупреждение
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