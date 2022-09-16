В улан-удэнской колонии будут производить арболитовые блоки

Бизнес, Фото: УФСИН по Бурятии

Появятся 30 новых рабочих мест



В улан-удэнской колонии-поселении №3 будут производить арболитовые блоки.



Арболитовый блок – это лёгкий бетон на основе цементного вяжущего, органических заполнителей и химических добавок. Также известен как древобетон.



По поводу производства таких блоков в КП-3 состоялась рабочая встреча руководства с директором строительной компании.



- Руководители обсудили взаимодействие в рамках открытия нового производственного участка в колонии, где будут изготавливаться арболитовые блоки. Открытие данного участка позволит дополнительно привлечь к труду около 30 осуждённых. Это поспособствует своевременному погашению имеющихся у них исковых обязательств, - сообщили в УФСИН по Бурятии.





