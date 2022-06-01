В деле помог разобраться Роспотребнадзор
Решением Северобайкальского городского суда Бурятии удовлетворены требования местного жителя, связанные с расторжением опционного договора.
5 января мужчина заключил с компанией договор купли-продажи автомобиля с оплатой кредитными средствами. При оформлении кредитного договора был заключен и опционный договор на срок 1 год по программе Combo L Tech.
- После детального изучения содержания опционного договора, перечня предполагаемых к оказанию услуг, исполнителе услуг, установлен факт недостоверности представленной информации об услугах, в связи с чем потребителем в адрес компании было направлено уведомление о расторжении договора и возврате оплаченной опционной премии. Уведомление не было получено исполнителем, письмо было возвращено потребителю, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Роспотребнадзор обратился в суд с иском в защиту прав потребителя.
Суд принял решение взыскать в пользу клиента 440 тысяч рублей, из них 290 тысяч рублей – стоимость по договору, пять тысяч рублей – компенсация морального вреда, 145 тысяч рублей – штраф за отказ в удовлетворении требований потребителя в добровольном порядке.
Справка:
Опционный договор — это договор, по которому одна сторона вправе требовать от другой что-либо выполнить, и сторона должна это сделать. Договор может быть о чем угодно, хоть об аренде.
Житель Бурятии с опционным договором отсудил 440 тысяч
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