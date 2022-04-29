В Улан-Удэ рабочие трудились на высоте без страховки

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Бизнес,  Фото:фонд капремонта Бурятии
Капремонт в двух многоквартирных домах приостановили

В Улан-Удэ фонд капремонта приостановил работы на двух многоквартирных домах из-за нарушений требований по охране труда.

Из-за выявленных нарушений временно приостановлены ремонтные работы на домах по ул. Октябрьская, 11 и Комсомольская, 36, сообщили в фонде капремонта Бурятии.

Так, вокруг многоквартирного дома на ул. Октябрьская, 11 не была установлена сигнальная лента, предупреждающая о проведении строительно-монтажных работ. У рабочих подрядной организации, вопреки правилам техники безопасности, не было страховочных систем при работе на высоте.

На улице Комсомольская, 36 подрядная организация также не соблюдает требования по охране труда и промышленной безопасности.

фонд капремонта

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