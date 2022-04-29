В Улан-Удэ рабочие трудились на высоте без страховки

Бизнес, Фото: фонд капремонта Бурятии

Капремонт в двух многоквартирных домах приостановили



В Улан-Удэ фонд капремонта приостановил работы на двух многоквартирных домах из-за нарушений требований по охране труда.



Из-за выявленных нарушений временно приостановлены ремонтные работы на домах по ул. Октябрьская, 11 и Комсомольская, 36, сообщили в фонде капремонта Бурятии.



Так, вокруг многоквартирного дома на ул. Октябрьская, 11 не была установлена сигнальная лента, предупреждающая о проведении строительно-монтажных работ. У рабочих подрядной организации, вопреки правилам техники безопасности, не было страховочных систем при работе на высоте.



На улице Комсомольская, 36 подрядная организация также не соблюдает требования по охране труда и промышленной безопасности.



