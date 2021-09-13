К властям республики обратился бурятский режиссёр Юрий Ботоев
Режиссёр Юрий Ботоев обратился к властям Бурятии с просьбой снять ограничения на посещения кинотеатров в республике. Сейчас на киносеансы разрешён вход при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19 с QR-кодом. Соответствующее требование было введено в конце июля.
- В пятницу были в Иркутске на премьере нашего кино «Золото империи» (12+) и почувствовали громадную разницу. В Иркутской области при заболеваемости почти в 400 человек в день отменены требования в кинотеатрах о наличии документов о вакцинации, отрицательном ПЦР-тесте. У нас в Бурятии заболеваемость чуть более 70 человек в сутки и благодаря работе официальных органов, ответственности бизнеса и сознательности самих граждан эта цифра идëт на спад. Но вышеуказанные требования, введëнные в середине лета, сохраняются, - поделился Юрий Ботоев.
Он указывает, что на общественном транспорте людям приходится ехать плечом к плечу по несколько часов, но 1,5 часа в просторном кинозале нельзя находиться без прививки. При этом в кинотеатрах соблюдается дистанция минимум в одно пустое кресло, а также проводится профессиональная вентиляция залов. «В выходные очень много знакомых до слёз жаловались мне, что не могут попасть на наше кино «Золото империи», особенно семьями, если один из членов семьи не привит», - рассказал Юрий Ботоев.
Он обратился к властям Бурятии с просьбой рассмотреть вопрос об отмене требований о наличии документов о вакцинации в кинотеатрах. При этом режиссёр просит сохранить требования по социальной дистанции в залах.
- Жители очень хотят посмотреть кино, сделанное в Бурятии, а также другие фильмы и мультфильмы, но, к сожалению, далеко не все это могут сделать... – заключил он.
Как сообщал «Байкал-Daily», с 4 сентября в Бурятии также разрешили работу ночных клубов для вакцинированных посетителей.
В Бурятии просят отменить ограничения на посещение кинотеатров
Бизнес, Фото:
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