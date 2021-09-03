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В Бурятии ночные клубы откроются для вакцинированных

В Бурятии ночные клубы откроются для вакцинированных
Бизнес,  Фото:pexels.com
У посетителей будут проверять паспорта и сертификаты о вакцинации

Решением республиканского оперативного штаба принято решение о возобновлении в Бурятии с 4 сентября работы ночных клубов для вакцинированных посетителей. Открыться они смогут только после одобрения их заявки на интернет-портале «Работающая Бурятия», сообщили в правительстве республики.

Для посещения ночного клуба обязательно наличие документа, удостоверяющего личность, а также документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против коронавирусной инфекции.

Ночные клубы будут работать при условии соблюдения требований к предельному количеству присутствующих в зале посетителей в объёме не более 70% от единовременной пропускной способности объекта.

Заявка, подаваемая на интернет-портал «Работающая Бурятия», должна содержать следующие требования:

- документ, подтверждающий списочную численность персонала;
- уведомление о наличии у персонала полного курса вакцинации против коронавирусной инфекции, либо справки о перенесённом не более чем шесть месяцев назад заболевании;
- разработанный и утверждённый руководителем предприятия порядок проверки наличия у посетителей документа, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации, с закреплением ответственного сотрудника, с указанием его контактных данных.

Как сообщал «Байкал-Daily, ночные клубы не ведут полноценную работу с самого момента ввода ограничительных мероприятий. Прежде им было разрешено работать по режиму предприятий общественного питания, без организации танцпола и дискотек. А в июньский локдаун работа ночных клубов была прекращена вовсе.

В июле в Бурятии разрешили работу бассейнов, фитнес-залов, гостиниц и гостевых домов, а вскоре театров и кинотеатров при условии допуска привитых посетителей. 
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