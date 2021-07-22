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Театры и кинотеатры в Бурятии начнут пускать привитых зрителей

Театры и кинотеатры в Бурятии начнут пускать привитых зрителей
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии разрешили возобновить работу некоторым закрытым ранее предприятиям

22 июля на заседании республиканского оперштаба были определены условия возобновления деятельности закрытых организаций, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

В Бурятии откроются для зрителей театры и кинотеатры при условии одновременного присутствия не более 50 % посетителей от общей вместимости объекта. Пускать будут только взрослых посетителей с сертификатом о вакцинации против COVID-19 с QR-кодом.

Как сообщал «Байкал-Dailу», с 12 июля, после прекращения локдауна, было принято аналогичное решение по поводу бассейнов, фитнес-залов, гостиниц и гостевых домов. Туда не пускают без справки о вакцинации от ковида, но в бассейны можно также предоставлять результаты свежего теста на ковид, либо же справку о перенесённом в течение полугода коронавирусе.

Возобновят работу организации культурно-досугового типа, за исключением оказания концертно-зрелищных услуг частными организациями.

Также возобновляются групповые экскурсии в музеях и иных учреждениях, оказывающих подобные услуги, при условии одновременного присутствия в зале не более 20 человек и строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических мер.

До 31 августа включительно продлён режим самоизоляции для людей, имеющих хронические заболевания, для беременных женщин, для неработающих граждан в возрасте 65 лет и старше, за исключением прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Для работающих лиц в возрасте 65 лет и старше, за исключением прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции, перевод на дистанционную работу необходимо осуществлять по согласованию с работодателем.

До 8 августа включительно приостановлено проведение развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, публичных, массовых и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан. В том числе в ночных клубах, детских игровых комнатах, игровых зонах, иных развлекательных и досуговых заведениях.

Приостановлена работа аттракционов, расположенных на открытом воздухе, в том числе в парках культуры и отдыха.

Фудкорты, размещённые в торговых центрах, по-прежнему будут работать только на вынос и доставку заказов.

Также до 8 августа остаются закрытыми компьютерные клубы.

Дети в возрасте до 14 лет включительно могут находиться на улице только в сопровождении взрослых.

Сохраняются требования по социальному дистанцированию и масочному режиму, обеспечению особого дезинфекционного режима в организациях.

Как сообщал «Байкал-Daily», театры и кинотеатры в Бурятии закрыты с 11 июня.




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