Театры и кинотеатры в Бурятии начнут пускать привитых зрителей







Как сообщал «Байкал-Dailу», с 12 июля, после прекращения локдауна, было принято аналогичное решение по поводу бассейнов, фитнес-залов, гостиниц и гостевых домов. Туда не пускают без справки о вакцинации от ковида, но в бассейны можно также предоставлять результаты свежего теста на ковид, либо же справку о перенесённом в течение полугода коронавирусе.









Также возобновляются групповые экскурсии в музеях и иных учреждениях, оказывающих подобные услуги, при условии одновременного присутствия в зале не более 20 человек и строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических мер.



До 31 августа включительно продлён режим самоизоляции для людей, имеющих хронические заболевания, для беременных женщин, для неработающих граждан в возрасте 65 лет и старше, за исключением прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции.



Для работающих лиц в возрасте 65 лет и старше, за исключением прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции, перевод на дистанционную работу необходимо осуществлять по согласованию с работодателем.



До 8 августа включительно приостановлено проведение развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, публичных, массовых и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан. В том числе в ночных клубах, детских игровых комнатах, игровых зонах, иных развлекательных и досуговых заведениях.



Приостановлена работа аттракционов, расположенных на открытом воздухе, в том числе в парках культуры и отдыха.



Фудкорты, размещённые в торговых центрах, по-прежнему будут работать только на вынос и доставку заказов.



Также до 8 августа остаются закрытыми компьютерные клубы.



Дети в возрасте до 14 лет включительно могут находиться на улице только в сопровождении взрослых.



Сохраняются требования по социальному дистанцированию и масочному режиму, обеспечению особого дезинфекционного режима в организациях.



Как сообщал «Байкал-Daily», театры и кинотеатры в Бурятии









Возобновят работу организации культурно-досугового типа, за исключением оказания концертно-зрелищных услуг частными организациями.Также возобновляются групповые экскурсии в музеях и иных учреждениях, оказывающих подобные услуги, при условии одновременного присутствия в зале не более 20 человек и строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических мер.До 31 августа включительно продлён режим самоизоляции для людей, имеющих хронические заболевания, для беременных женщин, для неработающих граждан в возрасте 65 лет и старше, за исключением прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции.Для работающих лиц в возрасте 65 лет и старше, за исключением прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции, перевод на дистанционную работу необходимо осуществлять по согласованию с работодателем.До 8 августа включительно приостановлено проведение развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, публичных, массовых и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан. В том числе в ночных клубах, детских игровых комнатах, игровых зонах, иных развлекательных и досуговых заведениях.Приостановлена работа аттракционов, расположенных на открытом воздухе, в том числе в парках культуры и отдыха.Фудкорты, размещённые в торговых центрах, по-прежнему будут работать только на вынос и доставку заказов.Также до 8 августа остаются закрытыми компьютерные клубы.Дети в возрасте до 14 лет включительно могут находиться на улице только в сопровождении взрослых.Сохраняются требования по социальному дистанцированию и масочному режиму, обеспечению особого дезинфекционного режима в организациях.Как сообщал «Байкал-Daily», театры и кинотеатры в Бурятии закрыты с 11 июня

22 июля на заседании республиканского оперштаба были определены условия возобновления деятельности закрытых организаций, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.В Бурятии откроются для зрителей театры и кинотеатры при условии одновременного присутствия не более 50 % посетителей от общей вместимости объекта. Пускать будут толькопосетителей с