В ДФО зафиксирована рекордно низкая конкуренция среди соискателей

Специалисты считают, что сегодня соискатель выбирает себе работодателя, а не наоборот



Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала количество вакансий и резюме, открывавшихся в Дальневосточном федеральном округе с 2019 года. Выяснилось, что летом 2021 года регионы ДФО столкнулись с рекордно низкой конкуренцией среди соискателей: на одну вакансию приходится всего 2,8-3 резюме. Это самый низкий показатель за обозначенный период.



Отметим, что комфортным и для работодателей, и для соискателей показателем считается пять-шесть активных резюме на одну вакансию.



Наиболее острый дефицит соискателей по итогам августа наблюдается в профессиональных сферах «Автомобильный бизнес» и «Медицина, фармацевтика» и (всего 0.8 резюме на вакансию соответственно), а также банковская сфера, строительство, HoReCa и «Рабочий персонал» (1 резюме на вакансию). Самый высокий уровень конкуренции за рабочее место наблюдается в сфере «Юристы» (5,3 резюме на вакансию).



По России в целом – не менее сложная ситуация: на одну вакансию в стране приходится всего 3,7 резюме – этот показатель держится с июля 2021 года. Прежде столь выраженной нехватки соискателей в стране не фиксировалось.



Почему возникла такая ситуация? Сказались несколько факторов, отмечают специалисты hh.ru:



• 2021 год начался с небывалого и очень неожиданного увеличения работодательской активности: многие компании решили набрать персонал, поиск которого приостановили в 2020-м из-за нестабильности ситуации. Эта активность продолжается до сих пор;



• Одновременно с ростом спроса со стороны работодателей, на рынке наблюдается снижение соискательской активности: сказались пандемия, а также спад внешней и внутренней миграции. Более того – соискатели стали более избирательны и не спешат менять работу при первой возможности;



• Ключевой фактор - демографическая яма. За последнее десятилетие, по данным Росстат, количество человек в возрасте 20-24 лет снизилось почти вдвое — с 12 до 7 миллионов. Это значит, что за персонал на стартовые позиции, которые обычно предлагаются молодежи, идет сильнейшая конкуренция. Следующая возрастная категория 25-29 лет тоже переживает спад, а это люди с опытом, которых компании тоже очень активно нанимают.



- Сегодня соискатель выбирает себе работодателя, а не наоборот. Компаниям приходится непросто – чтобы закрыть вакансию, требуется больше времени и усилий, чем прежде. Рынок труда в лице соискателей сейчас не будет прощать слабого предложения: люди просто пойдут к плохо подготовленному работодателю, в компанию с проблемной репутацией. Необходимо меняться, подстраиваться под новые реалии и отказываться от шаблонного мышления, в том числе, избавляться от эйджизма и иных проявлений предвзятого отношения к соискателям, - отмечает Елизавета Илюшина, руководитель пресс-службы hh.ru ДВФО.

