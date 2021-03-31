В Бурятии владелец паблика легко отделался за рекламу алкоголя

Незаконная реклама алкоголя стала предметом рассмотрения УФАС



В Бурятии вынесли решение по незаконной рекламе алкогольной продукции, сообщили в пресс-службе УФАС.



В антимонопольный орган обратились сразу несколько граждан, пожаловавшиеся на рекламу различной алкогольной продукции в местном паблике в соцсети.



Предпринимателю-владельцу аккаунта грозил немаленький штраф. Но в итоге ему было выдано предписание о прекращении распространения данной рекламы.



Федеральным законом «О рекламе» запрещена как демонстрация потребления алкогольной продукции, так и реклама алкогольной продукции в телепрограммах и в Интернете.





