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В Иркутске на пожаре в квартире погиб мужчина

В Иркутске на пожаре в квартире погиб мужчина
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Возгорание произошло из-за короткого замыкания

В Иркутске короткое замыкание стало причиной пожара с гибелью человека.

Сегодня в 8:35 очевидцы сообщили о горении в двухэтажном многоквартирном доме на улице Мухиной. Самостоятельно эвакуировались семь жильцов, сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.


На момент прибытия пожарных горение происходило внутри квартиры на втором этаже, наблюдалось сильное задымление в подъезде.

Звено газодымозащитной службы в квартире обнаружило погибшего мужчину и пострадавшую женщину. Её эвакуировали из опасной зоны и передали врачам скорой помощи. С отравлением угарным газом она была госпитализирована.

Из соседней квартиры также была спасена женщина, которая не могла самостоятельно выйти из-за плотного дыма.

Открытое горение ликвидировали в 9:02. Обстоятельства, предшествующие пожару, устанавливаются.



пожар смерть

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