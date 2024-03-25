В Иркутске на пожаре в квартире погиб мужчина









В Иркутске короткое замыкание стало причиной пожара с гибелью человека.Сегодня в 8:35 очевидцы сообщили о горении в двухэтажном многоквартирном доме на улице Мухиной. Самостоятельно эвакуировались семь жильцов, сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.На момент прибытия пожарных горение происходило внутри квартиры на втором этаже, наблюдалось сильное задымление в подъезде.Звено газодымозащитной службы в квартире обнаружило погибшего мужчину и пострадавшую женщину. Её эвакуировали из опасной зоны и передали врачам скорой помощи. С отравлением угарным газом она была госпитализирована.Из соседней квартиры также была спасена женщина, которая не могла самостоятельно выйти из-за плотного дыма.Открытое горение ликвидировали в 9:02. Обстоятельства, предшествующие пожару, устанавливаются.