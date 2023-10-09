В Иркутской области в ДТП погибла 44-летняя пассажирка «Тойоты»







В результате аварии 44-летняя пассажирка кроссовера погибла на месте. Оба водителя получили травмы различной степени тяжести. Они госпитализированы.



Инспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшего.



В результате аварии 44-летняя пассажирка кроссовера погибла на месте. Оба водителя получили травмы различной степени тяжести. Они госпитализированы.Инспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Тайшетском районе Иркутской области на автодороге «подъезд к городу Тайшет» столкнулись Audi A8 и Toyota RAV-4. Авария произошла вечером, 7 октября.- 45-летний водитель автомобиля Audi A8, двигаясь со стороны города Бирюсинска в сторону города Тайшет, при обгоне попутных автомобилей допустил выезд на полосу движения, предназначенную для встречных транспортных средств, где столкнулся с иномаркой Toyota RAV-4 под управлением 47-летнего мужчины, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.