В Иркутской области в ДТП погибла 44-летняя пассажирка «Тойоты»

Также в автоаварии пострадали оба водителя иномарок
В Тайшетском районе Иркутской области на автодороге «подъезд к городу Тайшет» столкнулись Audi A8 и Toyota RAV-4. Авария произошла вечером, 7 октября.
- 45-летний водитель автомобиля Audi A8, двигаясь со стороны города Бирюсинска в сторону города Тайшет, при обгоне попутных автомобилей допустил выезд на полосу движения, предназначенную для встречных транспортных средств, где столкнулся с иномаркой Toyota RAV-4 под управлением 47-летнего мужчины, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В результате аварии 44-летняя пассажирка кроссовера погибла на месте. Оба водителя получили травмы различной степени тяжести. Они госпитализированы.
Инспекторы устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Выясняются все обстоятельства произошедшего
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