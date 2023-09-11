На мосту в селе в Бурятии обрушился деревянный настил

Там даже пришлось ввести реверс



Днём 11 сентября на мосту через реку Сухара в мухоршибирском селе Гашей ввели реверсивное движение. Как сообщили в группе «Мухоршибирь-инфо 24/7», причина тому – обрушение деревянного настила на одной стороне переправы.



В комитете по управлению имуществом и муниципальным хозяйством райадминистрации сообщили, что покрытие приведут в порядок в кратчайшие сроки. Сразу после этого там возобновится привычное движение.