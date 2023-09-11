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На мосту в селе в Бурятии обрушился деревянный настил

На мосту в селе в Бурятии обрушился деревянный настил
Происшествия,  Фото:«Мухоршибирь-инфо 24/7»
Там даже пришлось ввести реверс

Днём 11 сентября на мосту через реку Сухара в мухоршибирском селе Гашей ввели реверсивное движение. Как сообщили в группе «Мухоршибирь-инфо 24/7», причина тому – обрушение деревянного настила на одной стороне переправы.

В комитете по управлению имуществом и муниципальным хозяйством райадминистрации сообщили, что покрытие приведут в порядок в кратчайшие сроки. Сразу после этого там возобновится привычное движение. 
мост ремонт

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