Там даже пришлось ввести реверс
Днём 11 сентября на мосту через реку Сухара в мухоршибирском селе Гашей ввели реверсивное движение. Как сообщили в группе «Мухоршибирь-инфо 24/7», причина тому – обрушение деревянного настила на одной стороне переправы.
В комитете по управлению имуществом и муниципальным хозяйством райадминистрации сообщили, что покрытие приведут в порядок в кратчайшие сроки. Сразу после этого там возобновится привычное движение.
На мосту в селе в Бурятии обрушился деревянный настил
Происшествия, Фото:
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