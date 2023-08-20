На Байкале в Бурятии не могут найти двух пропавших рыбаков



В пятницу, 18 августа, в Северобайкальске начались поиски двух местных жителей, которые двумя днями ранее, 16-го числа, отправились рыбачить в местность Половинка в Нижнеангарске.



От мужчин, которые планировали вернуться домой следующим вечером, ничего неизвестно уже четвёртые сутки. Накануне спасатели обследовали берег Байкала от Верхне-Ангарского сора до Нижнеангарска, но безрезультатно. В воскресенье, 20 августа, поисковые работы продолжатся, отмечает «Северобайкальск-инфо.24/7».