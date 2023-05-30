В аэропорту Улан-Удэ у пассажира украли наушники за 26 тысяч

Вор планировал пользоваться наушниками сам



Транспортные полицейские раскрыли кражу, совершённую в аэропорту «Байкал». Задержан 33-летний житель Иволгинского района, стащивший из сумки пассажира дорогие беспроводные наушники. Сумма ущерба составила 26 тысяч рублей.



- В дежурную часть обратился пассажир авиарейса «Улан-Удэ – Таксимо». Мужчина рассказал, что из его сумки пропали беспроводные наушники стоимостью 26 тысяч рублей. В ходе проверки транспортные полицейские установили 33-летнего местного жителя, которые в здании аэровокзала совершил хищение наушников известной марки в чехле светло-зелёного цвета, - сообщили в пресс-службе ЛУ МВД России на транспорте.



Задержанный признался, что планировал сам пользоваться наушниками. Украденное было изъято и возвращено владельцу.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.



