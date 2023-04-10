У жителя Иркутской области конфисковали «ВАЗ» за пьяную езду

Мужчину неоднократно останавливали нетрезвым за рулём



34-летний житель Аларскогог района Иркутской области признан виновным по ч.2 ст.264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения».



Суд установил, в декабре 2022 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем марки «ВАЗ-21043», двигался по переулок Больничный в посёлке Кутулик, где его остановили сотрудники ГИБДД. Поскольку мужчина имел судимость за аналогичное преступление, в отношении него было инициировано уголовное преследование.



Государственное обвинение поддержано прокуратурой Аларского района.



- С учётом мнения государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года 6 месяцев. Также судом в доход государства конфискован автомобиль «ВАЗ 21043», принадлежавший осуждённому, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



Приговор вступил в законную силу.

