Мужчину неоднократно останавливали нетрезвым за рулём
34-летний житель Аларскогог района Иркутской области признан виновным по ч.2 ст.264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения».
Суд установил, в декабре 2022 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем марки «ВАЗ-21043», двигался по переулок Больничный в посёлке Кутулик, где его остановили сотрудники ГИБДД. Поскольку мужчина имел судимость за аналогичное преступление, в отношении него было инициировано уголовное преследование.
Государственное обвинение поддержано прокуратурой Аларского района.
- С учётом мнения государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года 6 месяцев. Также судом в доход государства конфискован автомобиль «ВАЗ 21043», принадлежавший осуждённому, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Приговор вступил в законную силу.
У жителя Иркутской области конфисковали «ВАЗ» за пьяную езду
Происшествия, Фото:
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