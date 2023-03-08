В Иркутске осудили экс-замруководителя регионального Россельхознадзора

Созданная им преступная группа обвиняется в получении взяток в крупном и особо крупном размере



В Иркутской области доказательства, собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по региону, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему заместителю руководителю управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия и иных должностных лиц. Они обвиняются в получении взяток должностными лицами, совершенное организованной группой, в крупном и особо крупном размере. Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Иркутской области.



По версии следствия, в июле 2019 года заместитель руководителя управления Россельхознадзора создал организованную преступную группу, в состав которой вошли начальник отдела фитосанитарного контроля управления Россельхознадзора и директор Иркутского филиала ФГБУ «ВНИИКР».



Следователями СК России установлено, что до февраля 2020 года члены организованной преступной группы систематически получали взятки в виде денежных средств за выдачу фитосанитарных и карантинных сертификатов, а также заключений о фитосанитарном карантинном состоянии подкарантинной продукции в ускоренные сроки. Взятки предназначались за общее покровительство и попустительство по службе. Общая сумма полученных денежных средств составила около 3,5 млн рублей.



В ходе предварительного следствия был наложен арест на имущество обвиняемых: на 19 объектов недвижимости общей стоимостью около 40 млн рублей, 6 единиц оружия, денежные средства и ценные бумаги, размещённые на специальном брокерском счёте на общую сумму около 8, 5 млн рублей.



Следователи СК собрали полную доказательственную базу причастности фигурантов к совершенным преступлениям, после чего направили уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.



- Суд с учётом мнения прокурора назначил бывшему руководителю управления Россельхознадзора наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, со штрафом 50 млн. рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе на 10 лет, а его двум подельникам в виде лишения свободы в исправительной колонии строго режима 9 и 14 лет, со штрафом 41 и 45 млн. рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе на 5 и 8 лет соответственно, - сообщает следственное управление СК РФ по Иркутской области.



