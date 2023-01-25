Жительница Бурятии лишилась 2 млн рублей на фейковой бирже









На обращении в полицию настояла узнавшая о происходящем дочь пенсионерки. Однако даже при разговоре с полицейскими женщина не вполне понимала, что стала жертвой мошенников. Она уверяла, что видела, как после успешных биржевых сделок пополняется баланс на её счете, в результате достигший суммы в 25 тысяч долларов.



В настоящее время по данному факту проводится проверка.



МВД Бурятии предупреждает жителей: игра на фондовой бирже – один из самых рискованных видов финансовых операций. Необходимо посетить курсы финансовых консультантов и аналитиков, прочесть специальную литературу прежде, чем принимать решения об участии в подобных сделках. Жителей призывают не поддаваться на сомнительные предложения, обещающие легкую и быструю прибыль.

На обращении в полицию настояла узнавшая о происходящем дочь пенсионерки. Однако даже при разговоре с полицейскими женщина не вполне понимала, что стала жертвой мошенников. Она уверяла, что видела, как после успешных биржевых сделок пополняется баланс на её счете, в результате достигший суммы в 25 тысяч долларов.В настоящее время по данному факту проводится проверка.МВД Бурятии предупреждает жителей: игра на фондовой бирже – один из самых рискованных видов финансовых операций. Необходимо посетить курсы финансовых консультантов и аналитиков, прочесть специальную литературу прежде, чем принимать решения об участии в подобных сделках. Жителей призывают не поддаваться на сомнительные предложения, обещающие легкую и быструю прибыль.

60-летняя жительница Заиграевского района Бурятии потеряла почти два миллиона рублей, пытаясь получить доход на разнице от купли-продажи акций различных компаний.- При просмотре новостной ленты в Интернете она наткнулась на рекламу о дополнительном заработке. Пройдя по ссылке, женщина ввела свои анкетные данные, номер телефона и уже через непродолжительное время разговаривала с сотрудником банка, сообщившем о возможности участия в их «государственной инвест-программе». От гражданки требовалось лишь, скачав на телефон приложение, зарегистрироваться на биржевой онлайн-платформе и вкладывать в проект деньги. За движением вложенных ею денежных средств она могла наблюдать в личном кабинете интернет-сервиса, - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.С середины ноября 2022 года по январь 2023 года женщину активно «обрабатывали» мошенники, звонившие ей и на телефон, и на Skype. За этот период она перечислила около двух миллионов рублей.Деньги сельчанка взяла в долг у родственников, коллег и знакомых, а также обналичила две кредитные карты.