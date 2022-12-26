Мальчик получил травмы от сработавшей подушки безопасности
В воскресенье, 25 декабря, в Джидинском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадал трёхлетний мальчик.
Всё произошло в селе Боций около 18 часов. 36-летняя женщина села за руль автомобиля «Ниссан Вингроад», не имея водительских прав. На улице Ленина женщина не справилась с управлением и врезалась в столб.
- В результате ДТП травмы получил трёхлетний пассажир. Ребёнка перевозили без детского удерживающего устройства. В момент аварии мальчик находился на переднем пассажирском сиденье и получил травмы от сработавшей подушки безопасности, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 26 декабря в Иволгинском районе произошло смертельное ДТП: погиб водитель легковушки «Хонда Цивик», врезавшийся в фуру.
В Бурятии ребёнок пострадал в ДТП из-за отсутствия детского кресла
Происшествия, Фото:
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