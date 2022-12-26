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В Бурятии водитель «Цивика» погиб в столкновении с фурой

В Бурятии водитель «Цивика» погиб в столкновении с фурой
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Мужчина скончался на месте

Сегодня ночью, 26 декабря, в Иволгинском районе Бурятии произошло смертельное ДТП. Погиб 37-летний водитель легковушки «Хонда Цивик», врезавшийся в фуру.

- На 22 км автодороги Улан-Удэ – Кяхта 37-летний водитель автомобиля «Хонда Цивик» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с большегрузным автомобилем «Вольво» под управлением водителя 1989 года рождения. В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП в Бурятии было зарегистрировано 23 декабря: в Кабанском районе в столкновении автовоза и большегруза погибла женщина-пассажирка.

22 декабря в Селенгинском районе 82-летний мужчина погиб, пытаясь остановить попутную машину, так как его автомобиль сломался.

17 декабря в Улан-Удэ жертвами аварии с перевернувшейся «Тойотой Камри» стали водитель и пассажир.

Ночью 15 декабря в Баунтовском районе погиб пассажир грузовика, который на ходу выпал из будки.

Утром 15 декабря в Тарбагатайском районе в столкновении «КамАЗа» и «Тойоты Виш» погиб пассажир легкового автомобиля.

11 декабря в Баунтовском районе. 53-летняя женщина-водитель опрокинула автомобиль «Тойота Премио». В результате на месте скончались двое пассажиров – мужчина и женщина.


ДТП смерть

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