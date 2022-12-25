В Бурятии с горы вывезли пострадавшую при сходе лавины





- В 23:00 спасатели прибыли на место происшествия, отогрели замёрзших туристов. В 23:45 с помощью носилок и страховки спасатели пешим порядком начали эвакуацию пострадавшей в посёлок Аршан. Ночное время суток, а также сложность горного рельефа, крутые склоны и отдалённость места происшествия от населённых пунктов осложняли транспортировку. Через два часа с начала эвакуации для оказания помощи спасателям прибыли альпинисты из Иркутска. Утром 25 декабря пострадавшая женщина в удовлетворительном состоянии передана работникам скорой помощи, - рассказали подробности спасательной операции в республиканском агентстве ГО и ЧС.