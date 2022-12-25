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В Бурятии с горы вывезли пострадавшую при сходе лавины

В Бурятии с горы вывезли пострадавшую при сходе лавины
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Женщине спас жизнь её спутник

В Бурятии спасатели добрались до женщины, пострадавшей накануне при сходе лавины в Тункинском районе. Пострадавшую доставили в больницу села Кырен.

- По состоянию на 08:58 спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы передали пострадавшую работникам скорой медицинской помощи. Её госпитализировали в центральную районную больницу в Кырене, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», снежная лавина сошла на пике Броненосец днём 24 декабря, когда там поднимались мужчина и женщина. 36-летняя женщина оказалась погребена под снегом, но её спутник сумел её откопать, тем самым спася жизнь. На место выдвинулись спасатели, так как самостоятельно пострадавшая передвигаться не могла из-за травм. 

 - В 23:00 спасатели прибыли на место происшествия, отогрели замёрзших туристов. В 23:45 с помощью носилок и страховки спасатели пешим порядком начали эвакуацию пострадавшей в посёлок Аршан. Ночное время суток, а также сложность горного рельефа, крутые склоны и отдалённость места происшествия от населённых пунктов осложняли транспортировку. Через два часа с начала эвакуации для оказания помощи спасателям прибыли альпинисты из Иркутска. Утром 25 декабря пострадавшая женщина в удовлетворительном состоянии передана работникам скорой помощи, - рассказали подробности спасательной операции в республиканском агентстве ГО и ЧС. 
лавины

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