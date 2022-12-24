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В Бурятии при сходе лавины пострадала женщина

В Бурятии при сходе лавины пострадала женщина
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Сход снежной массы произошёл на пике «Броненосец»

Сегодня в 15:15 в оперативную дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о сходе снежной массы в Тункинском районе в 6-ти километрах от посёлка Аршан на пике «Броненосец».

В результате схода снежной массы пострадала женщина.

- Для проведения спасательных работ привлечены спасатели ПСО-2 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, 4 человека и 1 единица техники, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии. 

Как отметили в республиканском агентстве ГО и ЧС, по уточнённой информации, пострадавшая получила ушибы и находится в сознании. Она находилась в составе незарегистрированной группы из 2-х человек. Пара решила подняться на пик «Броненосец». Вышли рано утром из гостиницы и у подножья пика попали под сход снега. Мужчина не растерялся и откопал женщину. Предположительно, у пострадавшей повреждена поясница, передвигаться самостоятельно она не может.
лавины

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